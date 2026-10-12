我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

遭驅逐34年重返天安門 紐時記者：北京連一支紅筆都不放過

觀察站／正視「萬安警報」 韓國瑜示範拉弓引箭

記者 鄭媁林政忠
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜在國慶大會上，喊話賴清德總統解決行政和立法兩院對立。（記者林伯東／...
立法院長韓國瑜在國慶大會上，喊話賴清德總統解決行政和立法兩院對立。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

面對沈伯洋聲勢上揚與蔣萬安優勢縮小，國民黨由韓國瑜帶頭反擊，藉國慶發言與黨團攻勢重塑戰線，力圖穩住首都與北台灣選情。

民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢上揚，台北市長蔣萬安原本大幅領先的優勢漸被拉近，綠營營造的破圈氛圍，讓藍營基層焦慮萬分。面對「洋流」逼近，國民黨終於化被動為主動，正視「萬安警報」；立法院長韓國瑜在國慶大典脫稿向民進黨政府開火，立法院國民黨團也接棒安排「反毒專報」，宣告九合一選舉白熱化。

韓國瑜日前在國民黨立法實務研討會表示，這次縣市長選舉非常辛苦，國民黨團「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但沒有好的傳播管道。

這次，韓國瑜帶頭示範拉弓引箭，在國慶大會以藍營公職最高身分抨擊執政黨，劍指行政院長卓榮泰未副署法案、賴總統無法解決立法行政衝突。

韓國瑜說法成為輿論焦點，同時也成綠營箭靶，當晚其臉書就被近萬則留言灌爆，留言數遠高於平日數倍。韓國瑜自嘲，他最近和蔣萬安都「變黑」。藍營縣市長與黨內要角則火速聲援，台中市長盧秀燕也喊話，賴總統應重視韓的肺腑之言。

藍軍反攻的深層用意，在於喚醒多數選民的記憶。去年大罷免留下的社會疲乏感並未散去，中間選民未必認同國民黨，卻厭惡高強度的政治動員與對立；藍營要做的，就是讓這股情緒找到投票出口。

對藍軍而言，北市若陷入苦戰，北台灣將隨之震動，國民黨新北市長參選人李四川首當其衝，鄰近的基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲等選情也會受到波及，這不只是蔣萬安一個人的武林，而是國民黨在北台灣的集體「萬安警報」，牽一髮而動全身。

國民黨展現鞏固首都政權的決心，除了要把焦點重新拉回綠營執政成績的檢驗，也顯示這場九合一選戰已非單純的地方市政體檢，而是朝野政黨勢力消長的核心指標；硝煙味濃厚的首都市長保衛戰，也正式進入全面交鋒的熱戰時刻。

精華 FAQ

  • 因為沈伯洋聲勢上升，讓蔣萬安原本領先的態勢被逐步拉近，綠營也營造出破圈氛圍，使藍營感受到首都選戰可能轉趨吃緊，因此被形容為「萬安警報」。

  • 韓國瑜以立法院長身分在國慶典禮脫稿批評執政黨，成為藍營反攻的代表人物，並替國民黨示範如何從被動防守轉為主動出擊，帶動整體聲量。

  • 因為台北市若陷入苦戰，將連動新北、基隆與宜蘭等周邊選情，影響範圍不只蔣萬安個人，而是整個北台灣的國民黨布局，因此被視為牽動全局的關鍵戰場。

韓國瑜 沈伯洋 蔣萬安

上一則

新聞評論/毒馬鈴薯叩關 戳破賴清德「逐顆工程師」大話

下一則

美陸戰隊轉型改為守勢作戰 學者：台須獨扛解放軍

延伸閱讀

重磅快評／韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

重磅快評／韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰
「兩個國瑜，兩種身分」 韓流要驗證還有多大威力

「兩個國瑜，兩種身分」 韓流要驗證還有多大威力
韓國瑜4日啟動輔選 再掀韓流壓制洋流

韓國瑜4日啟動輔選 再掀韓流壓制洋流
藍綠熱戰開打 韓侯盧團抱江啟臣 蔡賴喊沈伯洋凍蒜

藍綠熱戰開打 韓侯盧團抱江啟臣 蔡賴喊沈伯洋凍蒜

熱門新聞

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。(本報資料照片)

賠錢也要走 台軍人退伍潮暴增20倍 志願役編現比不到8成

2026-10-09 23:00
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯