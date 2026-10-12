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昔主張台灣「類殖民體制」遭質疑 沈伯洋：是歷史

台灣新聞組／台北12日電
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民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。（記者張文玠／攝影）
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。（記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與藍營追問沈伯洋過去對中華民國的批判立場，沈則強調中華民國走向民主化是歷史變遷，並非自己改變。

民進黨台北市長參選人沈伯洋祝福中華民國生日快樂，台北市長蔣萬安昨追問，沈伯洋12年前曾主張中華民國是「類殖民體制」，需要制憲來解決，為什麼現在不需要，唯一的改變是沈現在要選市長了。沈伯洋則說，中華民國經歷威權漸漸走向民主，「不是我改變，是歷史。」

藍營質疑，沈伯洋2014年曾撰文主張台灣應制憲、修改中華民國這種類殖民體制，並稱台北的文化跟其他地區差太多，若要獨立也是一個公投選項。

蔣萬安昨說，「我是台灣人、中華民國的國民」，中華民國就是大家的共同記憶，也是今天台灣民主、自由、法治最重要的根基。沈伯洋過去對中華民國有不同主張，現在又突然說中華民國生日快樂，有這樣的轉變也很好，但沈也必須很清楚說明，對於中華民國的立場究竟是什麼？所謂的類殖民體制，難道台灣是被中華民國殖民嗎？沈現在是否還主張要制憲？

蔣萬安競選辦公室指出，國家認同是政治人物最基本的誠信基石，過去沈在學術界對中華民國體制充滿質疑與批判，還冠上類殖民等強烈否定性標籤；如今要參選市長態度大轉彎，隨大眾祝賀國慶，「哪個沈伯洋才是真的沈伯洋？」若連國家認同都能隨風向漂移，人民該如何相信其公共政策承諾？

蔣競辦還說，沈投入選戰以來，多項重大公共議題髮夾彎，包括毒品、廢死、大麻合法化、教師節該不該放假、雙城論壇、普發現金等議題。政治可以競爭，但必須誠實，不能需要深綠選票時就否定中華民國，需要中間選民時就換上一副溫和理性面具。

沈伯洋昨反擊，這不是他的轉變，是整個中華民國轉變，中華民國來到台灣，經威權時期，後來經過國大廢除、立院選舉、總統直選，漸走上民主化，從中華民國威權體制走到民主體制，「不是我改變，是歷史」。

精華 FAQ

  • 蔣萬安指出，沈伯洋12年前曾主張中華民國是「類殖民體制」，還認為需要制憲解決，如今卻在國慶祝福中華民國生日快樂，因此質疑他立場前後是否一致。

  • 沈伯洋表示，變化的不是他個人，而是中華民國本身。中華民國來到台灣後，經歷威權時期、國大廢除、立委選舉到總統直選，已逐步走向民主化。

  • 蔣萬安競辦批評沈伯洋在毒品、廢死、大麻合法化、教師節放假、雙城論壇、普發現金等議題上都有髮夾彎，質疑他為選票調整態度，損及政治誠信。

沈伯洋 蔣萬安 中華民國

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