游錫堃發文酸「認養阿公」 遭疑諷蔣萬安身世

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）啟動「台北大洋流」車隊掃街，合體立委王世堅（右）登上船舵戰車。（記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋首場車隊掃街引發交通回堵，游錫堃以「認養阿公」談選戰被疑影射蔣萬安身世，藍營則批民進黨負面選戰、雙標操作。

昨天國慶連假最後一天，民進黨 台北市長參選人沈伯洋 昨啟動首場「大洋流計畫」車隊掃街，隊伍行經台北市長蔣萬安 參選立委的中山區大本營和深綠票倉的大同區，周邊交通一度被車流回堵，有網友抱怨洋流車潮讓公車卡在車陣中，差點趕不上火車，還有支持者沿途放鞭炮、騎機車未戴安全帽，沈也在社群致歉，表示會請團隊改進。

沈伯洋展現陸戰實力，但立法院前院長游錫堃發文稱此次北市長是兩個大善人的選擇，「一個是領養女兒，另一個是認養阿公」，「認養阿公」被質疑揶揄台北市長蔣萬安身世。沈伯洋昨表示，游錫堃是用比較幽默方式表達，但對手家人不在討論範圍內，希望選戰能專注討論政見。

蔣辦發言人楊沛緰說，民進黨不斷嘲諷蔣身世，游的發言是民進黨再現慣用的負面選戰。民進黨每逢選舉即展現「說一套、做一套」的雙標文化，一邊號稱堅持正面選戰，一邊放任羞辱式言論，完全就是雙面手法，相信市民眼睛是雪亮的，能識破沈伯洋精心打造的虛假人設。

洋流車隊昨天傍晚從蔣渭水紀念公園出發，民進黨立委王世堅陪同站上「洋流號」，繞行延平北路、南京西路、民權西路到大龍峒保安宮，許多支持者騎機車、自行車緊跟其後，交管單位統計，跟隨車輛逾兩千輛。

沈伯洋在保安宮宣布中山大同政見，「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪。」他說，居住中山區的女性多，在該區行走時，女性容易感覺到不安，夜晚的秩序與居民互動、噪音及環境衛生議題值得重視，因此才提出「夜市長」概念。至於中山大同老屋多，沈伯洋說，房屋延壽應該要由政府的行動服務團隊來告訴居民怎麼申請。