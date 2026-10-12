邱臣遠競總成立 藍營初選失利副縣長陳見賢送花惹議

柯文哲11日出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。（記者郭政芬／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 邱臣遠成立競總後，柯文哲、高虹安等白營人士到場，陳見賢送花籃、鄭朝方派人致意也引發關注，顯示新竹縣選戰藍白裂痕與跨陣營互動同時升溫。

新竹縣藍白合破局後，裂痕持續擴大。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨成立競選總部，不僅創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌 、新竹市長高虹安 都來站台，藍、綠陣營都有人出席，藍營新竹縣長初選 失利的副縣長陳見賢送花籃祝福心想事成，民進黨縣長參選人鄭朝方也派人到場致意，為選戰增添想像空間。

新竹縣竹北市長選戰藍綠白三強相爭。邱臣遠率先成立競選總部。昨天競總成立除了白營大咖柯文哲、黃國昌等人到齊，藍、綠人士的支持行動，格外受矚目。不僅陳見賢署名，祝福「眾志成城、心想事成」的花籃擺在現場，被視為「陳系」人馬的新竹縣體育會理事長田耕豪也到場致意。田說，自己僅是代表竹北市民前來祝福。同場還有國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢，他說是以邱臣遠好朋友身分致意祝福。鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮也到場致意，引發關注。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科已祭出禁令，要求黨員不得以站台、掃街、公開助選等形式，替非國民黨提名的參選人助選。對於陳見賢是否遊走灰色地帶，多名藍營人士不願多談，僅低調表示，現階段以「團結勝選」為主軸，避免相關話題模糊焦點。邱臣遠說，非常感謝陳見賢副縣長的勉勵，更感謝所有政壇前輩與好友的溫暖祝福。

國民黨新竹縣黨部前天舉辦「竹北市百工百業勞工後援會」，楊文科與新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智同台；楊文科強調「團結」，期盼徐欣瑩、吳旭智接棒，開創新局。