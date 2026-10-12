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首都市長之爭 蔣萬安：起厝起一半 師傅不能換

記者林麗玉洪子凱邱書昱鄭媁／台北12日電
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台北市長蔣萬安高喊「起厝起一半，師傅不能換」。(記者陳正興／攝影)
台北市長蔣萬安高喊「起厝起一半，師傅不能換」。(記者陳正興／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰升溫，沈伯洋邀蔣萬安至少參加4場辯論，蔣則回應重點在辦成並指雙方將與TVBS協調細節。

首都市長之爭白熱化，北市長選戰即將有電視辯論，民進黨參選人沈伯洋前晚與市長蔣萬安同台，沈遞上辯論邀請，盼蔣至少參加四場辯論會；蔣昨說，辯論並非喊愈多愈贏。

TVBS與三立電視達成協議，昨晚宣布，將合辦台北市長參選人電視辯論會。電視台今邀雙方針對辯論細節協調。

距投票倒數47天，蔣昨早出席國民黨中正萬華議員參選人張延廷、松山信義議員詹為元競總成立，現場凍蒜聲不斷。蔣細數上任後重大建設成績單，包括東門市場改建、中正橋改建、萬華艋舺公園改造、推動大都更、捷運萬大線明年可完工通車等，高喊「起厝起一半，師傅不能換」。

沈伯洋昨出席民進黨議員參選人陳聖文、郭凡、劉品妡競總成立。沈說，看到有人在機車、住家陽台貼上「洋流」標誌，感謝大家表態支持，希望民進黨在北市每個議員選區也都能全壘打。

沈伯洋也還原前晚與蔣萬安在萬華區廣照宮碰面時，當場向蔣提出四場辯論邀請，沈說，現場聲音太吵，彼此聽不清楚對方談話，他當時比出「4」，蔣萬安比「1」手勢，沈笑稱「我以為在比愚人節4月1日」。

沈強調，他沒有要協商辯論內容，八月已經簽了四家電視台的辯論同意書，希望能舉辦四場不同主題的市長辯論會，希望有交叉詰問及回應市民提問，時間剩不多，希望盡快開始辯論。

蔣萬安昨也對前晚比「一」手勢說明。蔣說，他意思是今天周一TVBS就會邀雙方陣營進行辯論細節協調，他是在跟沈說「也希望沈委員一定要派代表出席」。蔣表示，辯論的重點是在舉辦，不是喊愈多場愈贏，雙方對由ＴＶＢＳ舉辦辯論是有共識的，雙方陣營今天就會碰面討論，盼能溝通協調，讓辯論會進度往前走。

精華 FAQ

  • 沈伯洋前晚與蔣萬安在萬華區同台時，當場邀請辯論，並希望蔣至少參加4場市長辯論會，強調要有交叉詰問與回應市民提問的安排。

  • 蔣萬安表示，辯論的重點在於能否順利舉辦，不是喊得愈多場就代表愈有利；他也說雙方對由TVBS舉辦辯論已有共識，將先協調細節。

  • TVBS與三立已達成協議，將合辦台北市長參選人電視辯論會，電視台今天也會邀請雙方陣營就辯論形式與細節進行協調，推動辯論進度。

蔣萬安 沈伯洋

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