雙十致詞重批執政黨 韓國瑜自嘲與蔣萬安都變黑

立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（中）11日出席華僑節慶祝大會，蔣萬安和韓國瑜、華僑總會理事長童惠珍（右）一起高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜在國慶與公開活動中批評執政黨並自嘲遭抹黑，蔣萬安後援會又爆出疑似遭綠營側翼操作，蔣萬安則強調非官方社團。

立法院長韓國瑜 在國慶大會致詞時重批執政黨「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」，引發熱議。韓國瑜昨與台北市長蔣萬安 同台時說，蔣萬安最近的「黑」是有點被抹黑。此外，國民黨 桃園市議員詹江村爆料，有14萬人加入的「蔣萬安後援會」臉書社團，管理員疑似皆為綠營側翼、青鳥，甚至張貼攻擊蔣萬安及國民黨內容，相關操作恐涉及選罷法。蔣萬安昨強調，該社團並非官方粉絲專頁或後援會，很不希望看到這樣的作法。

本報系聯合報報導，華僑節慶祝大會昨韓國瑜、蔣萬安等人出席，韓國瑜笑問，有沒有發現最近蔣萬安額頭黑黑的？「是被太陽曬黑的？還是被抹黑的？」現場支持者高喊「被抹黑」。

韓國瑜說，蔣萬安本來就是純純淨淨、善良熱血，真金不怕火煉；4年市政打拚有目共睹，所以「有點是被抹黑的」。韓也戲稱，自己好多年沒被抹黑，前晚開始又被抹了，「過幾天我也會變黑」，但大家要相信台灣民主政治有股善良的力量。韓也說，幾流的選民會選出幾流的市長，台北市民是最優秀的，會有判斷能力，他相信蔣萬安帶給大家最重要的是質感，個人操守品德完全禁得起考驗。

韓國瑜昨為民眾黨基隆市議員參選人李文耀成立競總助陣，他回顧前年基隆市長謝國樑、去年立委林沛祥罷免案，不禁感嘆說，「民主政治怎麼搞成這樣子？今年是不是要罷免議員跟里長？」

韓國瑜表示，許多外國的國會議員來拜訪立法院，他很驕傲地告訴對方，台灣民主很棒、很成熟，但他的心很虛，因為「到處罷免，要嘛就不副署，憲法老師已經沒辦法教憲法，這些都是反民主」；執政黨與反對黨之間，不管再怎麼爭吵，會有一定遊戲規則，一定的妥協、道德尺度，台灣是大家的，民主也是大家的。

另據台北中國時報報導，「蔣萬安後援會」臉書社團在3年前的12月中旬成立，頁面顯示，管理員已於10月10日將社團暫停使用50天。不過，目前仍可查看過往成員貼文，包括曾出現「生生大烙賽、區區有老鼠、處處有虐兒、天天蔣幹話」，以及「假萬安三姓萬安知道欺名倒姓的報應嗎」等貼文，內容涉及嘲諷蔣萬安及酸嗆市政表現。

詹江村表示，青鳥、綠營側翼藏很深，布置時間長達3年，不明就裡的支持者，在蔣萬安後援會寫撥亂反正的貼文都會被移除，經查粉專管理員個人頁面貼文也都是攻擊蔣或國民黨，甚至去年還參與大罷免。他批評，民進黨養網軍，不只在Threads造謠，竟還假冒蔣萬安後援會，故意對蔣支持者「釣魚」，這種操作真的很下流，甚至已經意圖使人不當選違反選罷法。

報導指出，蔣萬安鄭重說明，這不是官方的粉絲專頁，也不是官方粉絲後援會，「很不希望看到這樣的作法。」