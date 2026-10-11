台北市長選情變了 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下「洋流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）11日展開「台北大洋流」車隊掃街，登上船舵戰車向支持者揮手致意。（本報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長民調顯示蔣萬安仍居前，但差距明顯縮小；沈政男分析，這並非小草大轉向，而是跨黨派選民重新選邊，鋼鐵小草將成蔣的關鍵票源。

台北市長蔣萬安（右）11日出席總統府前廣場舉行的「2026台灣的孝－百善孝為先為父母長輩教練洗腳活動」，向民眾揮手致意。（本報系資料照）

台北市長之爭，最新民調 顯示，國民黨蔣萬安 雖仍領先民進黨參選人沈伯洋 ，但兩人差距縮小剩8%，部分人認為不少年輕人被「洋流」吸引。時事評論者、醫師沈政男分析，並非如此，沈伯洋雖催出藍綠基本盤，但鋼鐵小草將擋下「洋流」。

TVBS民調中心公布2026年台北市長選舉最新民調，尋求連任的台北市長蔣萬安以49%支持度，領先民進黨沈伯洋的41%，兩人差距為8個百分點；然5月下旬時民調，兩人差距原本達28個百分點，如今大幅縮減20個百分點，引發關注。

沈政男指出，TVBS最新民調出來，有人說，2022投黃珊珊的有53%改投沈伯洋，可見小草大部分改投沈伯洋。但他分析，並非如此，因2022選舉三腳督，投給黃的不見得都是小草，而是跨黨派，涵蓋國民黨及中間選民，甚至一半是淺綠。

到了2026回歸藍綠對決，沒了白營候選人，當初投給黃珊珊的選民自然選邊站，蔣萬安本來也頗受年輕人歡迎，但被操作英文不夠好、學位不是法律博士等，打擊其人設發揮了一定效果，當初不少支持黃的年輕人被「洋流」民粹效應給吸引。

他進一步表示，2018年，柯文哲選台北市長，當時也是三腳督，柯文哲也吸納了跨黨派的支持者，到了2022，雖然黃珊珊不是柯文哲，也繼承了這個特色。而民眾黨在台北市，到目前還挺民眾黨的都是「鋼鐵小草」，其支持度最高時可達15%。

而到現在仍然支持民眾黨的「鋼鐵小草」，他們全都支持蔣萬安，剛好就是蔣目前領先的那8%。柯文哲也說，大罷免大失敗，乃因大家抗議他的官司；這次，鋼鐵小草又將發揮關鍵影響力，為蔣萬安，也為台北，更為台灣，擋下「洋流」。

沈政男痛批，「洋流」與大罷免，都是在脆上面鼓動的網路民粹、選舉民粹，去年是搞意識形態，這次是搞人設作戰，想靠著起鬨來改變政局。還好民進黨這次在台北市長選舉，將輸在鋼鐵小草投給蔣的那些票，會讓「洋流」踢到鐵板。