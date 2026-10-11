重磅快評／韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

華僑節慶祝大會11日舉行，邀請立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（右）等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，向台下僑胞笑稱：蔣萬安最近額頭有一點黑黑的，是被抹黑的，他自嘲因為好多年沒被抹黑，最近有點白了，昨天晚上又開始抹了，再過幾天也會變黑。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出台北市長蔣萬安面臨綠營集火攻勢，韓國瑜與盧秀燕等藍營大咖出手相挺，呼籲整合戰力、由守轉攻，避免首都選戰失守牽動全局。

民調顯示，台北市長藍綠差距只剩8個百分點，首都選戰響起「萬安警報」。立法院長韓國瑜 、台中市長盧秀燕相繼聲援台北市長蔣萬安 ，尤其韓國瑜以過來人經驗大談「綠營抹黑史」，強調蔣萬安真金不怕火煉；韓國瑜再度發出「穿雲箭」，號召千軍萬馬來相挺，不能讓蔣萬安孤軍奮戰，更凸顯藍營必須整合戰力、因應首都選戰危機。

蔣萬安日前質疑對手沈伯洋 的反毒立場，破天荒引來超過50萬則留言。蔣萬安感慨地說，「民進黨全黨圍剿我一人」，全國好像只有台北市在選舉，這是他面臨過最激烈、壓力最大的選戰，質疑整個國家機器、府院黨究竟投入多少資源？

民進黨啟動國家隊選舉機器，藍營各縣市分身乏術，綠營集重兵圍攻蔣萬安一人，側翼檢驗DNA、網軍霸凌妻兒等爭議不斷，過去「黑韓產業鏈」似乎變身「黑蔣產業鏈」，從抹黑市政到家人，無所不用其極，自己先潑髒水，還反控對手執行「死貓戰術」。

對藍軍而言，首都若淪陷，這不是蔣萬安一個人的事。北市一旦陷入苦戰，北台灣都會震動，國民黨新北市長參選人李四川首當其衝，鄰近的基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲等選情也會受波及，這不是一人一市的選舉危機，而是國民黨在北台灣的集體「萬安警報」，牽一髮而動全身。蔣萬安若被高壓重擊，藍營其他縣市也會面臨各個擊破，考驗國民黨中央的全台戰略布局。

韓國瑜在國慶大會致詞單挑賴清德總統和行政院長卓榮泰，藍營領袖加入戰場，登高一呼振奮選情。韓國瑜11日同台助選蔣萬安，盧秀燕近日也可望北上輔選，藍營重量級大咖相繼合體助陣，不讓蔣萬安單槍匹馬，更不容民進黨「洋流」占盡空戰優勢。

蔣萬安和沈伯洋10日晚在萬華「廣照宮」短兵相接，蔣萬安雖直搗綠營大本營，但現場近身觀察，沿途不少挺綠民眾舉海報、高喊洋流凍蒜，一度蓋過蔣萬安聲勢，可見綠營陸戰布陣也早有準備；選戰比氣勢，沈伯洋11日起首度啟動「洋流車掃」，蔣萬安也必須有所因應。

綜觀2026地方選戰，綠營主攻、藍營力守，賴總統、前總統蔡英文等民進黨中央大軍隨時奧援，在野陣營應接不暇，但民進黨中央執政十年，朝野惡鬥、施政弊病卡住地方建設，中央執政包袱也可能成為民進黨地方選舉的罩門。2026牽動2028，藍營應易位思考，「打賴」能否「救蔣」？

經典名著《戰爭論》揭示，攻擊就是最好防禦，關鍵就在於「化被動為主動」。韓國瑜吹響集結號，蔣萬安一方面以政績回應市民檢驗，另一方面也必須反守為攻；去年大罷免已經翻頁，蔣萬安必須調整節奏，「戰略上藐視敵人、戰術上重視敵人」，「韓流穿雲箭」能否突破「洋流大堡壘」，這是關鍵一役。

首都這一仗，絕非蔣萬安一個人的武林，而是國民黨2026乃至2028的生死存亡之戰。民進黨洋流鋪天蓋地，藍白光靠消極防守恐被蠶食鯨吞；「萬安警報」已響起，藍營諸侯不能再各守山頭，必須把聲援串連為實際行動，若等到選後再喊團結，那就為時已晚。