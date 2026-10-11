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韓國瑜自嘲最近有點白 但昨晚又開始被抹黑了

記者許正宏／台北即時報導
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華僑節慶祝大會今天舉行，邀請立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（中）等人出席與...
華僑節慶祝大會今天舉行，邀請立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（中）等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，與華僑總會理事長童惠珍（右）一同高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜出席全球華僑節慶祝大會時與蔣萬安同台，藉由「黑黑的」與「抹黑」雙關自嘲近期再度遭到政治攻擊，引發現場笑聲。

第74屆全球華僑節慶祝大會今天（11日）在國軍英雄館舉行，邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席蕭旭岑等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，向台下僑胞笑稱：蔣萬安最近額頭有一點黑黑的，是被抹黑的，韓國瑜也自嘲因為好多年沒被抹黑，最近有點白了，昨天晚上又開始抹了，再過幾天也會變黑。

▲ 影片來源：聯合報 UDN

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿痛批賴清德總統與行政院長卓榮泰，引發各界討論，韓國瑜今天參加全球華僑節慶祝大會時，特別與台北市長蔣萬安同台，韓國瑜笑稱：各位僑胞朋友，有沒有發現蔣萬安最近額頭有一點黑黑的？是被太陽曬黑的，還是被抹黑的？真金不怕火煉，蔣過去4年為台北市打拚，大家都有目共睹，所以蔣的黑有一點抹黑，「但是候選人難免會黑。我最近呢有點白了，因為好多年沒被抹黑，從昨天晚上又開始抹了，再過幾天我也會變黑」。

華僑節慶祝大會今天舉行，邀請立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（右）等人出席與...
華僑節慶祝大會今天舉行，邀請立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（右）等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，向台下僑胞笑稱：蔣萬安最近額頭有一點黑黑的，是被抹黑的，他自嘲因為好多年沒被抹黑，最近有點白了，昨天晚上又開始抹了，再過幾天也會變黑。（記者許正宏／攝影）

第74屆全球華僑節慶祝大會今天在國軍英雄館舉行，邀請國民黨新北市長參選人李四川（...
第74屆全球華僑節慶祝大會今天在國軍英雄館舉行，邀請國民黨新北市長參選人李四川（右）出席與會。（記者許正宏／攝影）

精華 FAQ

  • 他在致詞時遇到蔣萬安進場，便將對方喊上同台，並以幽默口吻談到「黑黑的」與「抹黑」，用輕鬆方式帶動現場氣氛，也展現兩人同場互動。

  • 他是在自嘲自己好幾年沒被抹黑，最近似乎比較「白」，但昨晚又開始被抹黑，因此笑稱再過幾天也會變黑，暗指近期再度成為政治攻防焦點。

  • 報導顯示韓國瑜在國慶致詞批評賴清德與卓榮泰後，引發外界討論；隔天他在公開場合以幽默語氣回應抹黑爭議，試圖淡化緊張氣氛。

韓國瑜 蔣萬安 李四川

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