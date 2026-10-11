賴清德雙十演說大談經濟成長 在野批政治宣傳 「未見人民苦」
賴清德雙十演說大談經濟成長與福利政策，但遭在野批評只講亮眼數字、未見人民困境，能源與貧富差距議題也引發攻防。
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賴清德雙十演說大談經濟成長與福利政策，但遭在野批評只講亮眼數字、未見人民困境，能源與貧富差距議題也引發攻防。
九合一選舉前夕，賴清德總統昨發表國慶演說，大篇幅談論經濟成長數字與民生福利政策。他強調，「經濟的光，也必須照進人民的生活」，除了連續11年調升最低工資，軍公教10年來5次調薪；也規畫普發每人1萬元（台幣，下同）、老農津貼每人每月1萬元，國民年金每人每月5000元，讓全民共享經濟發展成果。
賴總統表示，今年光是上半年經濟成長率，為14.15%；全年度有望突破11%，創39年新高；今年人均GDP預估4.5萬美元，幾乎是10年前的兩倍；台股指數衝上4萬9000點，成為全球第四大股市。
針對台灣少子女化問題，賴總統說，政府在「0到6歲國家一起養」的基礎上，提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育，以加補助、減負擔、多彈性、增照顧，建立更完整的家庭支持。
賴總統說，面對超高齡社會，今年上路的長照3.0，進一步整合醫療、社福、社區與科技，讓長輩在熟悉的生活圈獲得照顧，也讓上有老、下有小的三明治世代，多一分支持，少一分辛苦。
對於居住壓力問題，賴總統說，政府持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安3.0，提高婚育家庭貸款額度。安居才能樂業，安居也才能讓年輕人勇敢成家，追求夢想。
民眾黨主席黃國昌批評，賴總統用冰冷數字進行政治宣傳，卻不提貧富差距、傳產困境。
黃國昌透過臉書表示，「以山巔之城為目標的總統，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。」賴總統以滿滿的口號與華麗辭藻，企圖掩飾國家目前面臨的真正問題；對於民眾黨日前所提出停止操縱社會對立、正視貧富差距、依法公布立法院三讀的法律等六項建言，則是徹底充耳不聞，賴總統再一次展現權力的傲慢。
此外，賴總統在演說中也提到能源政策不能建立在口號上，不為意識形態排除選項。執政黨立委表示，賴總統對能源議題立場始終如一，這回談話未超出過去框架，對新式核能抱持開放態度，但重要前提是要符合「三大原則」；在野黨立委則批評，能源政策不應為了選舉才轉彎。綠色公民行動聯盟研究員林正原反問，過去20年台灣朝非核家園方向前進，現在因為某些人想擁抱核電，政府想放水，難道不是一種意識形態？
他大篇幅談經濟成長、最低工資調升、軍公教調薪，以及普發現金、老農津貼與國民年金等福利，並把育兒、長照與居住支持列為政府重點。 民眾黨批評他只用冰冷數字做政治宣傳，沒有回應貧富差距、傳產困境與基層生活壓力，認為演說充滿口號，未真正看見人民的痛苦。 賴清德提到能源不能只靠口號、也不排除選項；綠營稱對新式核能保持開放但要符合原則，藍白則批評能源政策不該因選舉而轉彎。
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他大篇幅談經濟成長、最低工資調升、軍公教調薪，以及普發現金、老農津貼與國民年金等福利，並把育兒、長照與居住支持列為政府重點。
民眾黨批評他只用冰冷數字做政治宣傳，沒有回應貧富差距、傳產困境與基層生活壓力，認為演說充滿口號，未真正看見人民的痛苦。
賴清德提到能源不能只靠口號、也不排除選項；綠營稱對新式核能保持開放但要符合原則，藍白則批評能源政策不該因選舉而轉彎。
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