賴清德雙十演說大談經濟成長 在野批政治宣傳 「未見人民苦」

賴清德總統10日在國慶大會談論經濟成長數字與民生福利政策，還說「經濟的光，也必須照進人民的生活」。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德雙十演說大談經濟成長與福利政策，但遭在野批評只講亮眼數字、未見人民困境，能源與貧富差距議題也引發攻防。

九合一選舉前夕，賴清德 總統昨發表國慶演說，大篇幅談論經濟成長數字與民生福利政策。他強調，「經濟的光，也必須照進人民的生活」，除了連續11年調升最低工資，軍公教10年來5次調薪；也規畫普發每人1萬元（台幣，下同）、老農津貼每人每月1萬元，國民年金每人每月5000元，讓全民共享經濟發展成果。

賴總統表示，今年光是上半年經濟成長率，為14.15%；全年度有望突破11%，創39年新高；今年人均GDP預估4.5萬美元，幾乎是10年前的兩倍；台股 指數衝上4萬9000點，成為全球第四大股市。

針對台灣少子女化問題，賴總統說，政府在「0到6歲國家一起養」的基礎上，提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育，以加補助、減負擔、多彈性、增照顧，建立更完整的家庭支持。

賴總統說，面對超高齡社會，今年上路的長照 3.0，進一步整合醫療、社福、社區與科技，讓長輩在熟悉的生活圈獲得照顧，也讓上有老、下有小的三明治世代，多一分支持，少一分辛苦。

對於居住壓力問題，賴總統說，政府持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安3.0，提高婚育家庭貸款額度。安居才能樂業，安居也才能讓年輕人勇敢成家，追求夢想。

民眾黨主席黃國昌批評，賴總統用冰冷數字進行政治宣傳，卻不提貧富差距、傳產困境。

黃國昌透過臉書表示，「以山巔之城為目標的總統，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。」賴總統以滿滿的口號與華麗辭藻，企圖掩飾國家目前面臨的真正問題；對於民眾黨日前所提出停止操縱社會對立、正視貧富差距、依法公布立法院三讀的法律等六項建言，則是徹底充耳不聞，賴總統再一次展現權力的傲慢。

此外，賴總統在演說中也提到能源政策不能建立在口號上，不為意識形態排除選項。執政黨立委表示，賴總統對能源議題立場始終如一，這回談話未超出過去框架，對新式核能抱持開放態度，但重要前提是要符合「三大原則」；在野黨立委則批評，能源政策不應為了選舉才轉彎。綠色公民行動聯盟研究員林正原反問，過去20年台灣朝非核家園方向前進，現在因為某些人想擁抱核電，政府想放水，難道不是一種意識形態？