黑白集/舔吮毒品政策的爛瘡？沈伯洋昨是今非
本文批評毒品問題持續惡化，並聚焦沈伯洋過去與現在對毒品政策立場的轉變，引發藍營質疑其是否真能堅持零容忍。
AI摘要
文章摘要整理：
本文批評毒品問題持續惡化，並聚焦沈伯洋過去與現在對毒品政策立場的轉變，引發藍營質疑其是否真能堅持零容忍。
就在台北市長選戰掀起毒品政策攻防戰時，立法院預算中心示警，去年毒品製造、販賣及運輸、持有新收人數均創近10年新高，毒品施用人數也是近5年最多，顯示毒品問題日益嚴重，已不容政治人物打馬虎眼。
再看去年毒駕案件較前年增加2.31倍，因新興毒品死亡人數是2021年的3倍，查獲兒童少年使用毒品人數則是2022年的2倍，毒品的危害與年輕化速度，令人怵目驚心。
民進黨台北市長參選人沈伯洋過去主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，幸好民進黨執政迄今也未曾採納，否則很難想像社區與校園毒品更會氾濫到怎樣的地步。
不過，為了參選台北市長，沈伯洋大改人設，並提出「反毒四招」。藍營隨即幫沈伯洋恢復那段「毒品只是藥」的記憶，台北市長蔣萬安也要求沈伯洋說明對大麻合法化、毒品除罪化的立場。
沈伯洋則強調他說的是「馬英九時期推動的清潔針具與美沙冬替代療法」，卻被抓包全文未提美沙冬，且美沙冬是口服藥不須配針頭。毒品議題喧騰幾天後，沈伯洋直球回應：不推毒品除罪化、不贊成大麻合法化。
誰能搶占「毒品零容忍」高地？沈伯洋還不敢面對往昔，「撲馬」卻開始「舔吮我國毒品政策的爛瘡」，並向「政府透過法律所延續出來的霸權」靠攏了？（轉載自聯合報）
文中引述預算中心示警，指出毒品製造、販賣、運輸與持有新收人數都創近10年新高，施用人數也是近5年最多，顯示毒品問題已明顯升溫。 文章指他過去曾主張提供吸毒者毒品與乾淨針頭，但參選台北市長後改提反毒四招，並直球表態不推毒品除罪化、也不贊成大麻合法化。 因為藍營認為他早年對毒品政策較寬鬆，與現今強調反毒的說法落差大；蔣萬安也要求他說明對大麻合法化與毒品除罪化的真正立場。
精華 FAQ
文中引述預算中心示警，指出毒品製造、販賣、運輸與持有新收人數都創近10年新高，施用人數也是近5年最多，顯示毒品問題已明顯升溫。
文章指他過去曾主張提供吸毒者毒品與乾淨針頭，但參選台北市長後改提反毒四招，並直球表態不推毒品除罪化、也不贊成大麻合法化。
因為藍營認為他早年對毒品政策較寬鬆，與現今強調反毒的說法落差大；蔣萬安也要求他說明對大麻合法化與毒品除罪化的真正立場。
上一則
萬華同場較勁 蔣萬安、沈伯洋都說要辯論 粉絲叫陣
下一則