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冷眼集/賴清德高呼為民謀福利 意在搶選前話語權

記者蔡晉宇
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中華民國中樞暨各界慶祝115年(2026年)國慶大會10日在總統府前舉行，賴清德...
中華民國中樞暨各界慶祝115年(2026年)國慶大會10日在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。(記者胡經周／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評賴清德在國慶談話主打民生福利、淡化兩岸議題，目的在選前搶話語權，並質疑朝野將福利政策工具化為選舉操作。

年底九合一選戰投票日將至，賴清德總統國情談話也緊扣此一主軸，今年時逢地方選舉，兩岸議題非主戰場，賴順勢盡量淡化相關主題，主談政府新增哪些民生福利，但這是否能轉換成選票入袋，恐怕還有很大問號。

執政黨推福國利民法案，本是全民之福，但當朝野立委提案都是討好選民，公共政策將難以理性討論，甚至淪為政治口水。同是增加社會福利支出，在野黨的版本被批評是「大撒幣」，但到了賴總統昨天口中，行政院的方案就被包裝成「照顧人民」。

這些政見，一旦成了為選票開支票，內容是否務實、後續能否落實，已不是執政黨最在意的事；朝野都清楚，法案能不能執行是一回事，能否在選前搶到「替人民爭取」話語權，才是關鍵，也成了賴總統國慶談話全力搶攻戰場。

姑且不論政府要怎麼聰明花錢的問題，賴總統在國家重要慶典場合，著眼點還是如何在選舉中得分，就有欠格局，且花錢當不當，聰不聰明，還是得國會幫忙看看帳才合理；只不過，現在政府說國會要刪預算不合理，說國會立法不合理，一切都要政院說了算，即使大家主張相同，也只能府院放福利就合憲，國會主張叫違憲，執政黨甚至不必有法就可發錢。

如果說還有誰能制止朝野惡鬥，防止台灣變形的民主墮入深淵，那就只剩下選民。讓虛擲民脂民膏的大罷免以「32比0」完封的台灣選民，一定有足夠的智慧判斷誰在借放福利謀政治紅利，誰在毀國毀憲，並在接下來的選舉中叫它出局，證明人民的感情和理智不是區區1萬台幣普發現金，或是那些賴總統口中的「福利大禮包」所能收買。

精華 FAQ

  • 文章指出，賴清德刻意淡化兩岸議題，轉而強調政府新增的民生福利與照顧人民，試圖在年底選戰前掌握輿論主導權。

  • 因為朝野提案常被視為討好選民，重點不再是政策是否務實或能否落實，而是誰能先搶到「替人民爭取」的話語權與選票。

  • 文章認為最後能阻止政治操作、判斷誰在借福利謀紅利的，只剩選民；作者並期待選民用投票讓刻意炒作福利的政治人物出局。

賴清德

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