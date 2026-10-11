柯志恩嗆新潮流乖寶寶 賴瑞隆喊貼標籤沒用
高雄市長選戰升溫，賴瑞隆與柯志恩互嗆派系標籤、爭功勞，圍繞6000億元建設經費與高雄政績展開攻防。
AI摘要
文章摘要整理：
高雄市長選戰升溫，賴瑞隆與柯志恩互嗆派系標籤、爭功勞，圍繞6000億元建設經費與高雄政績展開攻防。
高雄市長選戰短兵相接，民進黨參選人賴瑞隆日前控國民黨對手柯志恩「只聽黨意、背離高雄」，遭柯志恩競選辦公室反酸是「新潮流寶寶」。
賴瑞隆昨表示，多年來他替高雄爭取6000億元（台幣，下同）建設經費，柯選舉時才來貼「乖乖牌」標籤是沒用的。
柯志恩回嗆，賴就是「新潮流乖寶寶」，還把功勞全攬在身上，「不斷收割」就是賴的個性特質。
國民黨國慶升旗首度移師高雄，黨主席鄭麗文昨與市長參選人柯志恩同框，鄭麗文批評賴清德總統為首的新潮流撕裂台灣，柯志恩辦公室批評賴瑞隆只顧派系利益，是「新潮流寶寶」，拿什麼批評柯志恩。
賴瑞隆昨出席高雄市府國慶升旗典禮後受訪表示，他多年來幫高雄爭取到6000億元經費，反觀柯4年來幫高雄爭取到什麼？「平常不敢向中央爭取高雄預算，選舉才用乖乖牌來貼標籤」。
柯志恩說，賴瑞隆受新潮流扶植，本來就是新潮流的乖乖牌；賴一天到晚號稱替高雄爭取6000億元，實際上幾乎是行政院給高雄的所有經費，無視其他立委的努力。
柯志恩舉例，前鎮漁港81億元建設，賴瑞隆只爭取、不監督，還收割其他人的努力。
賴瑞隆表示，自己多年來替高雄爭取到6000億元建設經費，柯志恩平常不敢向中央爭取預算，選舉時才把他貼成乖乖牌，這種標籤式攻擊沒有用。 柯志恩反批賴瑞隆本來就是「新潮流乖寶寶」，並指他把高雄建設功勞幾乎全攬在自己身上，長期以來不斷收割其他人的努力，並非真正代表地方成績。 新聞焦點集中在高雄市長選戰中的派系標籤、政績歸屬與中央經費爭取。賴瑞隆與柯志恩互批對方靠派系、搶功勞，突顯雙方在選戰中的對立升高。
精華 FAQ
賴瑞隆表示，自己多年來替高雄爭取到6000億元建設經費，柯志恩平常不敢向中央爭取預算，選舉時才把他貼成乖乖牌，這種標籤式攻擊沒有用。
柯志恩反批賴瑞隆本來就是「新潮流乖寶寶」，並指他把高雄建設功勞幾乎全攬在自己身上，長期以來不斷收割其他人的努力，並非真正代表地方成績。
新聞焦點集中在高雄市長選戰中的派系標籤、政績歸屬與中央經費爭取。賴瑞隆與柯志恩互批對方靠派系、搶功勞，突顯雙方在選戰中的對立升高。
上一則
遠洋漁業零起訴 美報告揭台灣防制漏洞
下一則