雙十脫稿批執政黨 韓國瑜：最近有點白 又開始被抹黑了

台灣立法院長韓國瑜在國慶大會上，喊話賴清德總統解決行政和立法兩院對立。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜在國慶致詞後再度談及被抹黑議題，今與蔣萬安同台時自嘲回應爭議，並公開力挺蔣萬安的市政表現與品格。

台灣立法院長韓國瑜 昨在國慶大會致詞時脫稿批評執政黨，引發熱議。韓國瑜今與台北市長蔣萬安 同台，除了為蔣拉票，他也自嘲，「最近有點白了，好多年沒被抹黑，昨天晚上開始又被抹了，過幾天我也會變黑」；他也說，蔣萬安帶給大家是最重要政治人物的質感，個人操守品德完全經得起考驗。

韓國瑜、蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川 等人今出席華僑節慶祝大會。韓國瑜致詞時笑稱，大家有沒有發現最近蔣萬安額頭黑黑的？有獎徵答，是被太陽曬黑的還是被抹黑的？現場支持者則喊「抹黑！」

韓國瑜說，蔣萬安本來就是純純淨淨、善良熱血，一心一意推動台北市政，真金不怕火煉，蔣萬安四年市政打拼有目共睹，大巨蛋一年就完成、輝達海外總部設在台北市，所以他的黑「有點是被抹黑」。他說，自己最近有點白了，好多年沒被抹黑，昨天晚上開始又被抹了，「過幾天我也會變黑」，但大家要相信台灣民主政治有股善良的力量。

韓國瑜說，幾流的選民會選出幾流的民意代表，幾流的民意代表會監督的幾流的政府，幾流的選民會選出幾流的市長。台北市民是最優秀的，他們會有判斷能力；他相信蔣萬安帶給大家是最重要政治人物的質感，發自內心的純淨，一心一意為市政打拚，個人操守品德完全經得起考驗。

蔣萬安受訪時表示，非常欽佩韓國瑜昨天發表的談話，他忠於國家、且恪守身為國會議長身分所發出的諍言，以及表達這樣的擔當，他還是誠懇希望民進黨政府要能聽進民意，不要再透過不副署、不執行的方式擴大憲政危機。

蔣萬安也說，韓國瑜走到哪裡人氣都非常高，是他非常尊敬的政壇前輩，過去兩人在很多場合碰到，他們一定會持續為台北、為台灣一起拚出好未來。