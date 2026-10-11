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賴清德說明台灣定位 府方人士：凸顯兩岸體制差異

記者周佑政/台北11日電
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中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會昨天在總統府前舉行，大會最後空軍雷虎小組衝...
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會昨天在總統府前舉行，大會最後空軍雷虎小組衝場通過總統府上空。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德在國慶談話中以聖經意象說明台灣定位，主張台灣支持對話、維持現狀，並以國防改革與韌性展現民主國家責任。

賴清德總統以「台灣：山巔之城，地上的鹽，世上的光」為國慶演說主題，相關概念源自聖經。府方人士說，賴總統以山巔之城、地上的鹽及世上的光，串聯國家安全、經濟發展與民生治理。在川習會後的政治脈絡下，賴總統藉國慶談話，向國際社會說明台灣定位，也凸顯民主治理與中國威權體制的差異。

府方人士說，賴總統向國際社會表明，台灣支持美中對話，也要求和平安排必須尊重人民的自由與選擇。此外，台灣是值得信賴、能夠承擔責任的國際夥伴，而國防改革、不對稱戰力與全社會防衛韌性，為這項定位提供實力支撐，確保對話建立在對等與尊嚴上。

熟悉安全事務的資深官員表示，在有關台海區域安全以及中國問題上，賴總統以台灣作為一個近年來國力逐漸上升，信守區域和國際穩定責任者的角色，除了表達願意在對等尊嚴下與中國對話，更再次重申對維持現狀不受破壞的堅定立場，並將持續與國際社會共同努力。

官員說，賴總統在今年的國慶談話上，沒有沉重、強烈的敘述；賴總統立場清晰的把進入新階段的台灣定位在世界的格局裡，定位在一個自信、負責的崛起中的國家，一個民主與效率並不相違、發展和善盡國際責任並進的合作者。

官員表示，對照北京沉浸在「東升西降」的自我想像，但實際上帶來的卻是對人權，對國際規則的無視，具有中國特色的「大國崛起」卻是給自己人民和世界帶來不安和威脅，完全是兩種高度。

賴總統國慶談話中提及，樂見美中透過對話來管理競爭，但絕不容許扭曲二戰歷史。國安官員說，賴總統支持所有降低風險的努力，期待北京能回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，同時也點出，北京一直以來以扭曲二戰歷史，意圖顛覆既有國際規則與穩定現狀的單邊作為帶來的區域風險。

官員說，賴總統的談話代表台灣作為負責任行為者，擔綱與友盟共同形成有效嚇阻、確保台海與區域安全的戰略高度與決心。

精華 FAQ

  • 府方人士表示，賴清德將台灣定位為自信、負責、崛起中的民主國家，能在區域與國際秩序中承擔責任，並與友盟共同維持台海和平與穩定。

  • 他支持美中透過對話管理競爭，也支持任何降低風險的努力，但強調和平安排必須尊重人民自由與選擇，並在對等尊嚴下與中國對話。

  • 文中指出，台灣展現民主治理、效率與國際責任感；相較之下，北京沉浸於「東升西降」想像，卻被指無視人權與國際規則，帶來區域不安與威脅。

賴清德 川習會

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