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「高雄淪肉票」 鄭麗文高雄升旗批新潮流撕裂台灣

記者郭韋綺屈彥辰／綜合11日電
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雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文出席。（記者劉學聖／...
雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文出席。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文在國民黨高雄升旗活動中批評新潮流操弄政治、撕裂社會，並主張朝野應就憲政與民生議題實質對話，同時呼籲以選票守護高雄。

賴清德總統在國慶演說談及經濟成長和民生福利，國民黨主席鄭麗文則替傳產、服務和農漁業叫屈，她還說，民進黨新潮流撕裂台灣，別讓高雄淪為新潮流「肉票」。

國民黨國慶升旗活動首度移師高雄，立法院前院長王金平、國民黨選將柯志恩、謝龍介、蘇清泉等，一同在果貿社區參加升旗典禮。

鄭麗文致詞指出，台灣高科技產業一枝獨秀，傳統產業、服務業及農漁業正面臨嚴峻考驗，但科技成果不應只有少數人享有或取代勞工，應讓所有人同享ＡＩ時代下的紅利。

鄭麗文指賴總統說「山巔之城」要向世界自由開放，但不能忽略國內不同聲音，民主珍貴在於反對總統的人，同樣受到尊重。鄭強調，立法院長韓國瑜已提醒賴總統，她呼籲總統主動邀集朝野，針對憲政爭議、民生法案與國家重大政策展開實質對話。

 人在高雄的鄭麗文也談到，具新潮流背景的賴清德總統讓台灣變危險，還掏空民主，用不副署杯葛藐視國會，以大罷免製造內耗、內鬥，撕裂社會製造對立，「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是幫派、派系，叫做新潮流」。

她並點名內政部長劉世芳、交通部長陳世凱及近期因醜聞疑雲下台的僑委會委員長徐佳青，指新潮流沒有專業，只有派系，為光電利益不惜破壞生態，錯誤能源政策消耗台灣未來，卻讓自己口袋賺得飽飽飽，她呼籲用選票守護、翻轉高雄，「高雄不能變成新潮流肉票，不能被新潮流綁架」。

國民黨在高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮。立法院前院長王金平（左三）與高雄市長參...
國民黨在高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮。立法院前院長王金平（左三）與高雄市長參選人柯志恩（左二）等人出席。（記者劉學聖／攝影）

精華 FAQ

  • 鄭麗文指責民進黨新潮流撕裂台灣、製造對立，並批評賴清德政府讓台灣更危險，還以派系與幫派形容新潮流，強調高雄不能被其綁架。

  • 她替傳統產業、服務業、農漁業與勞工叫屈，認為台灣高科技成果不應只由少數人獨享，應讓各行各業都能共享AI時代帶來的紅利。

  • 鄭麗文呼籲總統主動邀集朝野，針對憲政爭議、民生法案與國家重大政策展開實質對話，並喊話用選票守護、翻轉高雄，避免成為新潮流肉票。

鄭麗文 賴清德 王金平

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