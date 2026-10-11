賴清德：打造山巔之城維護和平 不容扭曲二戰史

暌違九年，國慶焰火10日晚在台東卑南溪出海口綻放，1萬9000發火樹銀花，照亮東海岸夜空，為中華民國慶生。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德國慶演說以「山巔之城」為主軸，強調台灣應強化國防、維持對話與堅守民主，並務實處理經濟成長及能源轉型。

川習會 日前落幕，賴清德 總統昨天在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險；但要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

據統計，賴總統談話中，「台灣」出現42次、「中華民國 」出現2次、「中華民國台灣」則完全沒有出現。 賴清德總統10日發表國慶演說，呼籲全民團結一心，將台灣打造為山巔之城。（記者胡經周／攝影）

昨天是中華民國115年國慶，賴總統以「台灣，山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。副總統蕭美琴、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、陳建仁；行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜；民眾黨主席黃國昌、時代力量黨主席王婉諭、親民黨主席宋楚瑜、朝野立委和外國使節，均在場聆聽。

賴總統表示，在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動時代，台灣應該成為什麼樣的國家？他的答案是：勇敢自信地打造「山巔之城」。

賴總統說，山巔之城，必須固若金湯，全民團結一心，是維護印太和平與穩定的關鍵力量。就像鹽雖微小，卻能夠調和百味、防腐保鮮。台灣的國土不大，但我們守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值。「我們不求霸權，也不追求支配他人。我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量」。

賴總統指出，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由。中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴總統強調，增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

賴總統說，台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化。台灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護台海與印太的和平穩定現狀。

談及經濟與能源議題，賴總統說，今年上半年，經濟成長率達到14.15%。全年經濟成長率有望突破11%，創下39年新高。台股指數衝上4萬9000點，成為全球第四大股市。

賴總統說，面對能源與氣候挑戰，政府以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；「我們不為意識形態排除選項，也不會為短期利益犧牲世代永續。」

政黨可以競爭 不應因此分割

賴總統提到，再過不久將迎來九合一地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘是大家共同的責任；政黨可以競爭，意見可以不同，但台灣不應因此被分割。

他表示，山巔之城，不是因為沒有分歧才會發光，而是因為即使意見不同，「我們仍然尊重彼此，相信制度，也願意共同守護國家」。

賴總統表示，他會以務實治理，築起山巔之城；以堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽；以創新、平等與良善，成為溫暖世界的光。

賴清德總統10日發表國慶演說，呼籲全民團結一心，將台灣打造為山巔之城。（記者胡經周／攝影）