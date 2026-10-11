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韓國瑜喊話賴：台灣不能被認為是「假民主、真獨裁」

台灣新聞組／台北11日電
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立法院長韓國瑜在國慶大會上，喊話賴清德總統解決行政和立法兩院對立。（記者林伯東／...
立法院長韓國瑜在國慶大會上，喊話賴清德總統解決行政和立法兩院對立。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在國慶致詞提出台灣安全、人民有錢、民主萬歲3大願望，並批評行政立法僵局，喊話賴清德與卓榮泰溝通妥協；府院則反批其言論扭曲失當。

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時許下「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」的三個願望，呼籲朝野政黨領袖化解分歧、凝聚共識，以台灣安全為首要目標；他也喊話賴清德總統解決行政和立法對立，「台灣民主絕不能被全世界認為是『假民主、真獨裁』」。

韓國瑜在致詞時感性開場，回首中華民國的發展歷程艱辛，過去一年是台灣被世界看見的一年，人工智慧浪潮席捲全球，台灣這座不算大的島嶼硬是在世界舞台上，站到了最中央的位置。

韓國瑜指出，過去幾十年來，前人一棒接一棒地努力，才有今天國人引以為傲的護國群山，和立足世界的堅實矽盾；台灣真正的實力，從來不只在哪一座山、哪一間公司，就在每一位認真打拚的老百姓身上。

話鋒一轉，韓國瑜提醒，民主自由並非理所當然，在國內可以有分歧，但是出了國門只有一個共同的名字就叫台灣，共同守護的國家叫中華民國。

韓國瑜藉著國慶許下三個願望。第一是「台灣安全」，社會在國家認同和意識形態上分歧，有人想把台灣變成美國第51州，有人想變成日本第五大島，有人則想把台灣變成中國第31省，各政黨領袖努力化解分歧，捍衛中華民國。

韓國瑜表示，做好四項目標可鞏固台灣安全：捍衛保護中華民國；保護民主自由；維護美台關係；以及維護兩岸和平。他說，有人疑美、有人信美，美國支持對台灣安全非常重要；兩岸同文同種，有一萬個理由維護和平，但無理由破壞和平。

韓國瑜說，第二個願望是「人民有錢」。今年上半年出口貿易長紅，不能讓科技業笑哈哈、傳統產業苦哈哈，要讓產業均衡發展，人人有致富機會。第三是「民主萬歲」。台灣民主一旦被破壞，整面民主大牆會倒下；事實上，台灣民主已生裂痕，去年的大罷免投票，這不是民主，而是政治獵殺。

韓國瑜表示，立法院通過的法律案，行政院長不副署，憲政僵局若無法妥善化解，會成為未來民主發展的負面教材。韓國瑜說，賴總統有政治潔癖，愛惜自身的羽毛和名聲，但總統執政若無法解決立法和行政的兩院對立，將衝擊國家治理及民生福祉；「台灣民主絕不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。

韓國瑜說，時間夠，希望賴總統和行政院長卓榮泰靜下來，如前總統陳水扁所說「政治一定會衝突」，現在發生衝突，盼行政和立法能坐下來靜心溝通，尋求妥協，讓台灣民主再次進步。

府方人士回應，韓國瑜在象徵國家團結的國慶大會上，用扭曲、不正確資訊，攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際，也失去立法院長格局。行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而汙名化憲政機制。

卓榮泰在國慶大會結束時，一度被記者包圍追問對於韓國瑜的說法，會不會覺得委屈？卓揆僅回應「今天是國慶大會，大家都很高興」，話語未落，便被隨行人員包圍並推擠媒體帶離。

精華 FAQ

  • 韓國瑜提出的3個願望是「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」。他認為應先化解朝野分歧，守住國家安全，再讓產業與民生均衡發展，並維護台灣民主制度。

  • 他認為行政院不副署等情況已讓行政、立法陷入對立，若持續僵持會傷害國家治理與民生福祉，因此呼籲賴清德與卓榮泰靜下來溝通，尋求妥協化解憲政僵局。

  • 府方人士批評韓國瑜在國慶大會上用扭曲、不正確資訊攻擊國家元首，言行失態、貽笑國際；行政院也表示，行政與立法都是憲政機關，不應被政治攻防汙名化。

中華民國 韓國瑜 賴清德

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