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新聞眼╱誠意換不來和解 韓國瑜話愈說愈重

記者 屈彥辰
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立法院長韓國瑜（左）10日在國慶大會上嗆行政院不副署，在觀禮台上與賴清德總統（右...
立法院長韓國瑜（左）10日在國慶大會上嗆行政院不副署，在觀禮台上與賴清德總統（右）同台，並握手致意。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜國慶談話連年加重語氣，從隱形堰塞湖到假民主、真獨裁，凸顯對朝野僵局、內外壓力與國家安全風險的深切憂慮。

連續兩年，立法院長韓國瑜在國慶演說沉痛呼籲，他去年以「隱形堰塞湖」來比喻台灣面對的內外情勢，今年直指朝野對立不解，台灣恐淪為「假民主，真獨裁」。是什麼讓韓國瑜話愈說愈重？「台灣安全」才是最大的問題，但若是國內朝野持續陷入僵局，哪怕有引以為傲的矽盾，也擋不住外來挑戰。

韓國瑜去年的國慶談話點出台海戰爭、能源政策、黨派對立和對美關稅談判的隱憂，他當時說的是，大罷免「撕裂」台灣社會；到了今年，韓國瑜再提大罷免，用的字眼是「政治獵殺」。

據了解，韓國瑜的脫稿內容並非即興之作，而是他過去幾年看到台灣的隱憂，更像是恨鐵不成鋼，不解台灣怎麼還沒有危機意識的焦慮。

對外，地緣政治風雲變幻，兩岸局勢緊繃，台海和平亟需智慧維護；對內，產業失衡加劇，高科技光環掩蓋了傳統產業與基層庶民的生計困境。在亮眼的數據背後，還有更多的是看不到明天的底層生活，現實是台灣沒有揮霍的籌碼。

但回顧賴清德總統執政這兩年多來，政局始終籠罩在尖銳對立的陰霾之下。

少數執政的賴政府面對國會三讀通過的法案，去年先是採取覆議並交付憲法法庭的手段不執行，到去年底更升級到直接行政院長不副署，閣揆無視權力分立、自己扮演大法官角色、逕自閹割立法權，愈用愈上手，現在已經累積八部法律。

作為國會議長，韓國瑜始終希望朝野能坐下來談，相互尊重，言而有信。今年初，他自己頂著高度壓力出席了總統府新春茶敘。

無奈誠意換不來進展和雙邊相互妥協，現在看起來，韓國瑜乾脆把話說得更明。希望台灣能先尋求一致對外，保護國家的共識，再應對外來威脅。

無獨有偶，台中市長盧秀燕昨天引前總統蔡英文的克制說，韓國瑜引前總統陳水扁的衝突、妥協說，都在提醒當家的賴總統，掌有權力者更需要克制，要有不怕衝突的勇氣，更要有妥協的藝術，才能帶領國家真正前進。

精華 FAQ

  • 文章指出，他並非即興發言，而是長期觀察台灣內外隱憂後的焦慮表現。面對朝野對立、國會衝突與外部威脅，他認為危機意識不足，因此話語愈說愈重。

  • 去年他用「撕裂」形容大罷免對社會造成的傷害；今年則改用更重的「政治獵殺」字眼，顯示他認為政治操作已不只是對立，而是進一步傷害民主秩序。

  • 文章批評賴政府面對法案時，先覆議、再送憲法法庭，甚至出現行政院長不副署等作法，形同加深權力對撞；同時也認為朝野若無法一致對外，台灣難以真正前進。

韓國瑜

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