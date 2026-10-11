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盧秀燕：領導人要克制 賴清德應學蔡英文

台灣新聞組／綜合11日電
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台中市長盧秀燕提出五個堅持。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕提出五個堅持。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕在國慶升旗致詞提出五個堅持，並引用蔡英文談「克制」與經濟均衡，呼籲賴清德參考；蔡英文也回應指出克制有助台灣安全與民主前進。

台中市長盧秀燕昨主持市長任內最後一次國慶升旗，盧致詞提出五個堅持，分別為堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先、堅持區域穩定台海和平。盧秀燕表示，前總統蔡英文演講提及國家領導人要克制，要重視經濟均衡，賴清德總統應該參考。

盧秀燕表示，家和萬事興，台中是她的家，中華民國是大家的家，台中好台灣才會好，中華民國團結進步，台中才會繁榮興盛。她提出五個堅持，用台語說就是「有堅持」；盧強調，不管自己的職位如何改變，這五個堅持都是堅定不移的信念。

盧秀燕受訪時特別提及前總統蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出兩個觀點，一是國家領導人要克制，二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為蔡講得非常好，賴清德總統應該要參考。

就在盧秀燕發言後，人還在美國訪問的蔡英文，剛好在臉書貼上她在胡佛研究所演講的精華片段，並在貼文中表示，她擔任總統的時候，有些人會形容她「很無聊」。蔡英文說，在政治愈來愈兩極化、挑釁往往比克制更容易吸引注意的時代，無聊一點，有時候反而是有用的，「尤其當你的責任，是確保台灣的安全，同時找到足夠的共同點，讓民主可以繼續往前走。 」

蔡英文說，克制不應被誤解為軟弱。克制的目的是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。

台北市長蔣萬安昨說，韓國瑜一定是有感而發。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨表示，百家爭鳴的社會，也是民主的真諦，尊重韓院長的發言。

精華 FAQ

  • 她提出五個堅持，包括堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先，以及區域穩定與台海和平，並強調這些信念不會因職位改變而動搖。

  • 盧秀燕認為蔡英文談到領導人要克制、重視經濟均衡的觀點很值得參考，因此公開呼籲賴清德總統應學習相關作法，避免社會更加兩極化。

  • 蔡英文表示，克制不應被誤解為軟弱，而是為了避免誤判，讓台灣有空間持續強化自身、維持和平，同時找到更多共同點，讓民主繼續前進。

盧秀燕 蔡英文 賴清德

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