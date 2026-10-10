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韓國瑜雙十致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：忠言逆耳

記者陳敬丰／台中11日電
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台中市長盧秀燕（中）表示，立法院長韓國瑜憂國憂民，國慶致詞可謂忠言逆耳，希望賴總...
台中市長盧秀燕（中）表示，立法院長韓國瑜憂國憂民，國慶致詞可謂忠言逆耳，希望賴總統重視。（記者陳敬丰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在國慶致詞批評行政立法對立加劇，憂心台灣民主裂痕擴大；盧秀燕則稱其為忠言逆耳，呼籲賴清德重視並借鏡前任總統做法。

台灣立法院長韓國瑜昨天國慶大會致詞，喊話台灣總統賴清德解決行政立法對立的問題，台灣民主不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今天表示，韓院長憂國憂民，國慶一席話可謂忠言逆耳，賴總統應該要重視，也可以參考前幾任總統做法。

韓國瑜昨天致詞說，台灣民主已經產生裂痕，去年大罷免是政治獵殺，立院通過的法律案行政院長不副署；憲政僵局若無法改善，會成為民主發展的負面教材。韓強調，賴總統有政治潔癖，但若無法解決立法行政對立，會衝擊國家治理和民生福祉，台灣民主絕不能被認為是「假民主、真獨裁」。

盧秀燕今天上午赴台中市議員黃馨慧競總成立大會，被問及對韓國瑜昨天致詞的看法，她感慨說，韓院長憂國憂民，昨天國慶一席話是出於肺腑之言；忠言逆耳，但建議國家領導人還是要重視韓的建議。

盧秀燕強調，國家領導人要有高度、善意和能力，調解立法院與行政院兩院紛爭，唯有兩院共好，國家才能繁榮進步，因此對於韓國瑜昨天的語重心長，希望總統能夠重視；盧也建議賴總統，可以參考藍綠前幾任總統的作法，基本上都能排解兩院紛爭，讓國家前行。

盧秀燕不忘力挺自家議員參選人，表示韓國瑜和黃馨慧交情很好，韓今天沒辦法來，有特別囑咐對黃的選情非常關心，希望大家支持黃馨慧高票當選。

精華 FAQ

  • 韓國瑜主要點出行政與立法對立、憲政僵局及民主裂痕擴大等問題，並直言若不改善，台灣恐被外界視為假民主、真獨裁，進而影響治理與民生。

  • 盧秀燕表示韓國瑜是憂國憂民、出於肺腑之言，雖然忠言逆耳，但總統應重視；她並認為國家領導人要有高度、善意與能力，協調兩院紛爭。

  • 盧秀燕建議賴清德可參考前幾任藍綠總統的做法，透過溝通與調解化解立法院和行政院紛爭，讓兩院共好，才能促進國家繁榮進步。

韓國瑜 賴清德 盧秀燕

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