關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部擬免職

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉貪遭訴，詎料卻潛逃海外。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 駐關島前處長陳盈連因涉貪遭起訴後潛逃海外，外交部證實其赴日後失聯，將依曠職程序召開考績會，朝一次記兩大過免職處理。

中華民國 駐關島辦事處前處長陳盈連涉以開辦費或業務費核銷私人購置物品，並在派駐洛杉磯 期間訛詐房租補助費343萬元（台幣，下同，約10萬8000美元），今年6月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，目前潛逃海外。外交部證實，陳男上月12至20日申請休假赴日，出境後迄今未返國，且多次聯繫未果，外交部嚴正譴責，將召開考績會免職。

陳盈連現為外交學院公使，涉貪案件目前由法院審理中，未來若法院傳喚未出庭，將發布通緝。

起訴指出，陳盈連2011年在洛杉磯購入自有住宅之後，明知應主動申報，且僅能按月請領671美元房租補助款，卻逐年填寫不實駐外人員房租補助費申請表，統計2011至2016年，持假租約向外交部詐領補助款10餘萬美元，遭舉發才歸還343萬台幣給外交部。

陳盈連駐關島辦事處長時，將私人消費單據佯裝為駐關處購置公物單據，詐領4180美元，另將持有的iPhone手機、吸塵器、咖啡機等公物侵吞己有。另曾檢附無業務聯繫的私人用餐單據，填寫未實際出席的外交、僑務、領務賓客姓名，傳回外交部辦理報帳，詐取1萬餘元美元。

此外，陳盈連駐關島處期間，指示時任駐關島辦事處一等秘書盧啟章，虛偽記載總務人員已至駐關處各辦公室進行實際盤點，造成國有財產損失達2萬5千多美元，移送懲戒法院審理。

外交部指出，陳盈連自9月12日至9月20日申請休假赴日，出境後迄今尚未返國並且無故未到班；外交學院多次聯繫陳盈連未果，限期通知提出書面說明， 並請配偶協助聯繫，仍未獲回應；外交部已依公務人員請假規則，核定陳盈連曠職共68小時，計8日4小時。

外交部表示，陳盈連嚴重違反公務紀律，辜負國家及社會對公務人員的信任，外交部絕不會容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任。因陳男連續曠職達4日以上，外交部將朝一次記兩大過免職處理。