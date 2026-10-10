我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黑道狀元」董念台病逝享壽76歲 妻子證實死訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部擬免職

記者張文馨張宏業／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉貪遭訴，詎料卻潛逃海外。(本報資料照片)
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉貪遭訴，詎料卻潛逃海外。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

駐關島前處長陳盈連因涉貪遭起訴後潛逃海外，外交部證實其赴日後失聯，將依曠職程序召開考績會，朝一次記兩大過免職處理。

中華民國駐關島辦事處前處長陳盈連涉以開辦費或業務費核銷私人購置物品，並在派駐洛杉磯期間訛詐房租補助費343萬元（台幣，下同，約10萬8000美元），今年6月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，目前潛逃海外。外交部證實，陳男上月12至20日申請休假赴日，出境後迄今未返國，且多次聯繫未果，外交部嚴正譴責，將召開考績會免職。

陳盈連現為外交學院公使，涉貪案件目前由法院審理中，未來若法院傳喚未出庭，將發布通緝。

起訴指出，陳盈連2011年在洛杉磯購入自有住宅之後，明知應主動申報，且僅能按月請領671美元房租補助款，卻逐年填寫不實駐外人員房租補助費申請表，統計2011至2016年，持假租約向外交部詐領補助款10餘萬美元，遭舉發才歸還343萬台幣給外交部。

陳盈連駐關島辦事處長時，將私人消費單據佯裝為駐關處購置公物單據，詐領4180美元，另將持有的iPhone手機、吸塵器、咖啡機等公物侵吞己有。另曾檢附無業務聯繫的私人用餐單據，填寫未實際出席的外交、僑務、領務賓客姓名，傳回外交部辦理報帳，詐取1萬餘元美元。

此外，陳盈連駐關島處期間，指示時任駐關島辦事處一等秘書盧啟章，虛偽記載總務人員已至駐關處各辦公室進行實際盤點，造成國有財產損失達2萬5千多美元，移送懲戒法院審理。

外交部指出，陳盈連自9月12日至9月20日申請休假赴日，出境後迄今尚未返國並且無故未到班；外交學院多次聯繫陳盈連未果，限期通知提出書面說明， 並請配偶協助聯繫，仍未獲回應；外交部已依公務人員請假規則，核定陳盈連曠職共68小時，計8日4小時。

外交部表示，陳盈連嚴重違反公務紀律，辜負國家及社會對公務人員的信任，外交部絕不會容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任。因陳男連續曠職達4日以上，外交部將朝一次記兩大過免職處理。

精華 FAQ

  • 檢方指他以開辦費、業務費核銷私人購物，並在洛杉磯期間以假租約詐領房租補助，金額達343萬元，另有關島辦事處報帳與財產侵吞等問題。

  • 外交部表示，陳盈連9月12日至20日請假赴日後未返國，也多次聯繫不到人，已核定曠職68小時、共8日4小時，因連續曠職達4日以上，擬一次記兩大過免職。

  • 陳盈連涉貪案件已由台北地檢署起訴，目前交由法院審理；若他未依傳喚出庭，法院未來將發布通緝，相關懲戒與免職程序也同步進行。

中華民國 洛杉磯

上一則

龍蝦身體被吃光還在叫 網友痛批火鍋店不人道

下一則

新聞評論/ 要台積電自建電廠 民進黨的「非核家園」豈非禍首

延伸閱讀

徐佳青遭指家人濫用外館資源 僑委會：絕無濫用公帑

徐佳青遭指家人濫用外館資源 僑委會：絕無濫用公帑
「官官相護」？ 外交部政次吳志中：徐是母親 要照顧兒子

「官官相護」？ 外交部政次吳志中：徐是母親 要照顧兒子
徐佳青再爆帶兒假冒攝影官周遊列國 白營要求停職究責

徐佳青再爆帶兒假冒攝影官周遊列國 白營要求停職究責
挨轟「全家寄生」 徐佳青請辭僑委會委員長

挨轟「全家寄生」 徐佳青請辭僑委會委員長

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應