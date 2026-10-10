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國民黨國慶升旗首次移師高雄 象徵多元族群融合

台灣新聞組／高雄10日電
國民黨將於10月10日上午9時，在高雄左營果貿社區舉辦雙十國慶升旗典禮。（圖／國...
國民黨將於10月10日上午9時，在高雄左營果貿社區舉辦雙十國慶升旗典禮。（圖／國民黨提供）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨首次把國慶升旗辦到高雄果貿社區，鄭麗文、王金平與柯志恩同場，並引發藍綠陣營互相攻防與選戰解讀。

國民黨今年移師高雄市的左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文親自南下外，立法院前院長王金平、國民黨高雄市長參選人柯志恩等人都一起參加，高雄市長陳其邁昨天被問及此事，僅簡短回應「歡迎」兩字，態度相當低調。

國民黨文傳會主委陳以信昨日表示，這是國民黨首次將國慶升旗移師到台北以外的地方舉行，別具意義，因高雄象徵多元族群融合。

果貿向來具有濃厚眷村色彩，也是高雄藍營傳統支持者聚集地，每年雙十國慶期間，升旗活動都吸引不少民眾參與，國慶氛圍濃厚。九合一選舉逼近，地方選情加溫，國民黨今年選擇在高雄舉辦國慶升旗活動，被外界解讀凝聚深藍、強化地方組織動員的政治意涵。

陳其邁先前曾暗示「投柯志恩就是投鄭麗文」，柯昨在大立市場掃街，被問是否擔心被貼標籤？柯志恩回應，國民黨是大家庭，她肯定鄭主席能多聽在地人聲音，不擔心被貼標籤；她和鄭主席的關係，就像陳其邁和新潮流一樣，都在同一個大家庭，大家尊重不同聲音，做法不一樣，但彼此都是一個大家庭。

民進黨對手賴瑞隆昨成立大桂林後援會。他批評，柯志恩都是跟著國民黨走，導致高雄蒙受重大損失，「為何在高雄民意跟黨意的時候，柯志恩完全是站在鄭麗文這邊、站在黨意這邊，而沒有站在高雄民意這邊？」批評柯志恩只聽黨意，背離高雄民意。

柯志恩競辦反擊，賴瑞隆才是真正盲目順從黨意、淪為派系應聲蟲及傳聲筒的人，當新潮流大老涉掏空台糖土地弊案時，他不曾公開講過一句重話或質疑自家派系大老；錯誤的光電能源政策造成中南部農漁地與山林環境遭受嚴重摧殘，地方民怨沸騰，也沒有挺身為土地與鄉親說句公道話。

精華 FAQ

  • 國民黨今年首次把國慶升旗典禮移師到台北以外舉行，地點選在高雄市左營區的果貿社區。該地帶有濃厚眷村色彩，也被視為藍營傳統支持區。

  • 外界普遍解讀，國民黨選在高雄辦升旗，不只是紀念國慶，也有凝聚深藍支持者、強化地方組織動員的意圖。尤其在九合一選舉逼近之際，更被視為選戰布局的一環。

  • 柯志恩表示國民黨是大家庭，不擔心被貼標籤，並希望鄭麗文多聽在地聲音；賴瑞隆則批評她只站在黨意一邊、背離高雄民意。柯志恩競辦隨後也反擊賴瑞隆是盲目順從派系的人。

國民黨 陳其邁 鄭麗文

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