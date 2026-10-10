黑白集/7個候選人拋出遷松機政見 誰虛晃一招？
蔣萬安提出遷松機並規畫AI園區等用途，遭交通部質疑可行性；文章則對比歷任候選人的舊政見，認為關鍵在遷後如何開發。
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蔣萬安提出遷松機並規畫AI園區等用途，遭交通部質疑可行性；文章則對比歷任候選人的舊政見，認為關鍵在遷後如何開發。
台北市長蔣萬安拋出「遷移松山機場」之說，主張打造AI園區、住宅及公園，松機運量可轉由將啟用第三航廈的桃機吸收。對這一招，交通部說北市四年來都沒提出相關計畫，嫌他過於倉促。至於離島交通及軍機問題如何解決，都仍是大哉問。
政界認為，蔣萬安出大招，是「以綠矛攻綠盾」，把問題拋回給中央。近20多年來，前後有七位台北市長或立委候選人，拿松機遷移當政見。其中，有四名民進黨籍，兩名無黨籍，及一名國民黨籍——即蔣萬安。可見，藍營人士過去不碰此議題；而民進黨點燃這議題已逾30年，蔣萬安只是順水推舟罷了。
事實上，陳水扁1995年在台北市長任內即說過「松機遲早要遷」，他還在市府成了「遷建研議小組」評估可行性。其後，民進黨候選人李應元、謝長廷、姚文智和吳怡農都持續接力提出。但說歸說，民進黨在中央執政了20多年，顯然也從未認真思考此事。由此看，交通部嫌蔣萬安四年來不曾去溝通，不也只暴露自己是虛晃一招。
深一層看，遷松機之後要如何，這就比出高下。李應元要建首都公園，謝長廷要建親水公園及經貿複合區，姚文智仍是建公園，吳怡農則要建公園和社宅。看來都只重在「拆」，並無具體建設想法。相形之下，蔣萬安建AI園區和都更之議，顯然更貼合時代需求。(轉載自聯合報)
他主張將松機遷移後，原址可發展AI園區、住宅與公園，並把運量轉由啟用第三航廈的桃機吸收，藉此回應都市發展與空間再利用需求。 交通部認為台北市4年來未提出具體計畫，批評構想過於倉促；同時指出離島交通銜接、軍機調度與整體運能如何安排，至今仍缺乏明確解方。 文章指出近20多年共有7位候選人提過遷松機，多數來自民進黨，國民黨僅蔣萬安提出；但前人多只談拆除後建公園，蔣萬安則加入AI園區與都更構想。
精華 FAQ
他主張將松機遷移後，原址可發展AI園區、住宅與公園，並把運量轉由啟用第三航廈的桃機吸收，藉此回應都市發展與空間再利用需求。
交通部認為台北市4年來未提出具體計畫，批評構想過於倉促；同時指出離島交通銜接、軍機調度與整體運能如何安排，至今仍缺乏明確解方。
文章指出近20多年共有7位候選人提過遷松機，多數來自民進黨，國民黨僅蔣萬安提出；但前人多只談拆除後建公園，蔣萬安則加入AI園區與都更構想。
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