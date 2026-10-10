妻幫兒剪髮被扯「防DNA外流」 蔣萬安無奈

台北市長蔣萬安9日接受唐湘龍「龍行天下」專訪。（圖／取自「龍行天下」網路直播畫面）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在專訪中抱怨選戰總把家世與DNA等話題拿來渲染，並強調太太考證照剪髮只是興趣；沈伯洋則表明不會提前辭立委。

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安 昨接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA 外流，直呼匪夷所思。

蔣萬安說，從選立委到選市長，每4年就會來一次，永遠變成一個選舉大家拿出來的話題，或是對手要拿來做操作，相信民眾其實對這種議題，每次在選舉屢次被提出來，也覺得很厭煩了。

主持人唐湘龍也問蔣萬安，「你自己沒有懷疑過？」當被說「你跟你的祖父長得也不像」。蔣萬安說，完全沒有。因為現在這種討論的言論，在網絡上越來越多，很多誇張的說法。

蔣萬安舉例，她太太在去年因為自己的興趣，自己去上課，考了一個美髮丙級證照，且她自己有興趣，也覺得很紓壓，考上後就加入義剪團，也幫家中3個孩子剪頭髮，結果媒體報導後，網路上就出現蔣萬安讓他太太去考證照，幫三個孩子剪頭髮，是因為避免頭髮的DNA外流。

蔣萬安說完雖然自己也笑出來，但也感嘆選舉到了，這個話題又被提出了，又會有各種無法想像、匪夷所思的各種穿鑿附會的說法。太太去考證照去義剪，也幫3個孩子剪，居然也可以牽連到家世、DNA 的問題。

蔣萬安說，選舉選到這樣子，但他相信民眾其實是可以判斷，而且經過這麼多次選舉，相信市民朋友的智慧，不會受這些言論影響。自己的家世、家族、歷史等，當然民眾會關心，在台灣社會，大家一定多少會好奇、去研究，茶餘飯後討論，但是對他來講，就是做自己、走自己的路。

另外，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受網路節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，昨天播出預錄節目。蔣萬安2022年時任北市第3選區（中山、北松山）立委，投入市長選舉，投票前夕的11月10日日請辭立委。周玉蔻專訪詢問沈伯洋，在投票日前夕會被逼迫要不要辭立委的話題，蔣萬安那時有辭掉。

沈伯洋回應，「我早就準備好了，我從一開始就講『我不會辭立委』。」他當上立委也一樣是選民另個期待，有這個期待，他當然到最後都要把工作做好；因為有新的民意，最後他選上台北市長，當然那時候才要辭掉立委，這是再簡單不過的事情。

沈伯洋直言，他們很喜歡用「你有沒有膽！」什麼之類的，「我從以前到現在，證明我是一個超級有勇氣的人，不需要用這種事情來證明自己的勇氣。 」