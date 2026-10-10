鄭麗文：昔政院編大量反毒預算 綠拿去養網軍

國民黨9日在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（前）要所有媽媽站出來，一同表達反毒立場，讓毒品退出校園、社區。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文在國民黨反毒活動中批評民進黨挪用宣傳預算養網軍，並點名沈伯洋應清楚說明其毒品政策與立場。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 2014年發表文章「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」，成為今年北市選舉的攻防焦點。國民黨主席鄭麗文 昨天在黨中央舉辦的「向毒說不，我的孩子我守護」活動回憶，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量預算宣導反毒，如今，民進黨把宣傳預算都拿去養網軍。

國民黨昨早舉辦反毒活動，立委李彥秀、陳玉珍、徐巧芯 、陳菁徽，台北市議員林杏兒，新北市議員陳錦錠、蔡淑君、劉美芳，國健署前署長邱淑媞，以及上百位民眾到場響應，與會者身著白衣、繫上紫絲帶，手持紫色桔梗。鄭麗文說，若在反毒的陣線怯懦，下一代將會墮入深淵，所有人都應該勇敢站出來，大聲向毒品宣戰，向毒品說不。

鄭麗文表示，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量預算宣導反毒，辦過很多活動，不斷在社區、校園宣導反毒；民進黨卻把宣傳預算拿去養網軍，不像國民黨認真做事。

鄭麗文表示，沈伯洋對於2014年的主張至今未改口，也未說當時文章疏漏、引起誤會，並未重新說明；民進黨硬拗又出動網軍，若連反毒都會被網軍出征，台灣還有是非嗎？

鄭麗文表示，毒品氾濫非短期問題，政府長期投入大量資源反毒，難道要因政治人物改變立場，將毒品去汙名化、去刑法化，為毒品背書，讓反毒教育更加困難，令警察無所適從。

鄭麗文表示，台北市作為首善之都，絕不能模糊、退讓反毒的紅線。沈伯洋不要躲閃，直球對決，毒品政策究竟是什麼，是否反毒，社區中心設在哪裡、編多少預算、需要多少人力、反毒政策是否延續，而沈勿閃爍其詞。