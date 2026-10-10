我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

鄭麗文：昔政院編大量反毒預算 綠拿去養網軍

記者屈彥辰／台北10日電
國民黨9日在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（前）...
國民黨9日在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（前）要所有媽媽站出來，一同表達反毒立場，讓毒品退出校園、社區。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文在國民黨反毒活動中批評民進黨挪用宣傳預算養網軍，並點名沈伯洋應清楚說明其毒品政策與立場。

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表文章「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」，成為今年北市選舉的攻防焦點。國民黨主席鄭麗文昨天在黨中央舉辦的「向毒說不，我的孩子我守護」活動回憶，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量預算宣導反毒，如今，民進黨把宣傳預算都拿去養網軍。

國民黨昨早舉辦反毒活動，立委李彥秀、陳玉珍、徐巧芯、陳菁徽，台北市議員林杏兒，新北市議員陳錦錠、蔡淑君、劉美芳，國健署前署長邱淑媞，以及上百位民眾到場響應，與會者身著白衣、繫上紫絲帶，手持紫色桔梗。鄭麗文說，若在反毒的陣線怯懦，下一代將會墮入深淵，所有人都應該勇敢站出來，大聲向毒品宣戰，向毒品說不。

鄭麗文表示，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量預算宣導反毒，辦過很多活動，不斷在社區、校園宣導反毒；民進黨卻把宣傳預算拿去養網軍，不像國民黨認真做事。

鄭麗文表示，沈伯洋對於2014年的主張至今未改口，也未說當時文章疏漏、引起誤會，並未重新說明；民進黨硬拗又出動網軍，若連反毒都會被網軍出征，台灣還有是非嗎？

鄭麗文表示，毒品氾濫非短期問題，政府長期投入大量資源反毒，難道要因政治人物改變立場，將毒品去汙名化、去刑法化，為毒品背書，讓反毒教育更加困難，令警察無所適從。

鄭麗文表示，台北市作為首善之都，絕不能模糊、退讓反毒的紅線。沈伯洋不要躲閃，直球對決，毒品政策究竟是什麼，是否反毒，社區中心設在哪裡、編多少預算、需要多少人力、反毒政策是否延續，而沈勿閃爍其詞。

精華 FAQ

  • 她指稱自己任職行政院時，曾投入大量預算做反毒宣導，但民進黨如今卻把宣傳資源拿去養網軍，沒有把力氣用在真正的政策推動上。

  • 活動由國民黨舉辦，李彥秀、陳玉珍、徐巧芯、陳菁徽等立委，以及多位北市、新北市議員與國健署前署長邱淑媞到場，現場也有上百位民眾參與。

  • 她認為沈伯洋2014年曾談毒品政策，如今卻未清楚說明是否改變立場，因此要求他不要閃躲，直接交代毒品政策、預算、人力與延續方向。

沈伯洋 徐巧芯 鄭麗文

上一則

WTO：投資熱潮超乎預期 台灣AI貨物出口稱霸全球

下一則

黑白集/7個候選人拋出遷松機政見 誰虛晃一招？

延伸閱讀

沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征

沈伯洋控潑毒品髒水 蔣萬安競辦：講不過就大出征
沈伯洋提反毒政見 蔣萬安稱勿拿美沙冬遮掩引網路熱議

沈伯洋提反毒政見 蔣萬安稱勿拿美沙冬遮掩引網路熱議
蔣萬安稱反毒沒有模糊空間「臉書被洗版」沈伯洋嗆汙名化第一線

蔣萬安稱反毒沒有模糊空間「臉書被洗版」沈伯洋嗆汙名化第一線
蔣萬安要求沈伯洋回答反毒「yes or no」沈：不主張毒品除罪化

蔣萬安要求沈伯洋回答反毒「yes or no」沈：不主張毒品除罪化

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
台北高等行政法院。(本報資料照片)

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

2026-10-08 21:50
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員1穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（截圖自FBI訴狀）

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

2026-10-05 01:01

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應