索取資料碰壁 藍白轟部會拿政資法當擋箭牌

針對前委員長徐佳青的出國計畫公文，陳清龍辦公室向僑委會索資遭拒。（圖／民眾黨提供）

AI摘要 文章摘要整理： 藍白立委指控多個部會索資時拖延、答非所問，甚至援引政府資訊公開法拒絕提供資料，認為行政機關以保密為由規避國會監督。

立法院向行政部門索取資料作為問政所需是常態，如今有在野黨接力質疑，部會機關常拖延、答非所問，動輒引「政府資訊公開法」來拒絕提供。國發會面對民眾黨立委發函詢問，時隔兩月援引該法拒絕提供，國民黨立委也反映，了解台電採購、文化部補助，乃至對勞動部索資，不是一拖再拖，就是乾脆不提供，同樣問題一再發生。對於在野黨質疑，行政院至截稿前未回應。

以超思雞蛋 案為例，時任立委的民眾黨主席黃國昌 前年2月20日，請農業部 提供2022年日本進口雞蛋補助金額、採購數量金額、廠商名稱、合約、歷次進口時間與數量。然而，農業部多次稱未簽訂採購合約。4月2日，畜牧司副司長李宜謙承諾於隔天提供；9日，農業部說明，與貿易商契約中載明保密義務條款，不便對外提供。後經黃國昌和前立委張啓楷質詢，農業部於5月22日回覆張啓楷，認了貿易商為超思。

民眾黨立院黨團總召陳清龍今年5月26日向國發會索資，「關於國發基金投資曠世智能股份有限公司1999.9萬元台幣，持股比例為8.55%；然行政院國發基金投資餘額遠超過曠世智能實收資本額，請說明2022年投資曠世智能時每股以多少金額持有？」

時隔近兩個月，國發會7月17日回函，「有關募集價格，因國發基金與曠世智能公司簽署保密協議，且公司為未公開發行公司，恐涉及政府資訊公開法第18條第一項第七款公司營業上秘密或經營事業有關資訊。」

國民黨立委王鴻薇舉例，台電對外採購合約、國發基金投資案及文化部補助案，也常被政府以商業機密為由不公開。國民黨立委陳菁徽指出，勞動部面對她的索資，反覆上演公文延宕，最久延宕一個月，她說，若資料需要時間整理，行政部門可以說明；回覆期限需要延後，雙方也可以協調，但同樣的問題一再發生，就必須檢討內部流程與管理責任。

陳清龍說，曾向僑委會索取前委員長徐佳青任內出國計畫的簽呈公文，僑委會以政府資訊公開法為由拒絕。

黃國昌批評，台灣的國會調查權不完整，當行政機關拒絕提供、甚至提供假資訊時，卻沒有任何法律效果；從蔡英文政府到賴清德政府，以拒絕提供資料來回避監督的情況越發嚴重，行政部門玩這套已爐火純青。

王鴻薇批評，台電對外採購合約動輒長達廿年，資金來自納稅人，既然屬於政府採購，有何機密可言；政府動輒以商業機密為由不公開，外界難以掌握公帑運用情形。

黃國昌指出，政府資訊公開法是處理人民向政府要求公開資訊，並非規範立法與行政機關互動。陳清龍表示，更荒謬的是，各部會對法律各有各的解釋，有的部會可以提供內部往來公文、合約或核銷單據，有的部會卻一概拒絕。同一部政府資訊公開法，法律見解還可以初一、十五不一樣？