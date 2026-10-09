地方選舉/藍營質疑高雄現黑柯產業鏈 柯志恩批惡劣 賴瑞隆籲走正道
高雄選戰升溫，藍營指控出現針對柯志恩的黑柯產業鏈；賴瑞隆籲選舉走正向路線，柯志恩則批評遭側翼與媒體聯手抹黑。
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高雄選戰升溫，藍營指控出現針對柯志恩的黑柯產業鏈；賴瑞隆籲選舉走正向路線，柯志恩則批評遭側翼與媒體聯手抹黑。
距選舉投票剩50天，藍綠對戰升溫，國民黨議員許采蓁昨天總質詢，質疑高雄選舉出現「黑柯產業鏈」。民進黨市長參選人賴瑞隆對此表示，選舉有很多攻防，也確有網軍與境外勢力介選，但盼各方都應該朝向正向的選舉。對手柯志恩則直言，「我就是受害者」，希望選舉不用選得這麼惡劣。
國民黨議員許采蓁昨質疑，臉書匿名粉專2021年成立，去年7月才首發貼文，內容多鎖定柯志恩及監督市政的藍營議員，貼文後屢獲特定媒體引用，又被綠營民代引用評論，從34人追蹤，今年增至約300人，且與部分綠營議員、立委幕僚有互動，是巧合，還是有固定消息傳播模式？背後結構與動機值得釐清。
許采蓁強調，當年韓國瑜與陳其邁競選留下君子之爭佳話。既然賴清德總統重視假新聞介選，陳其邁市長也要求媒體客觀平衡，各方落實相同標準，讓高雄有一場乾淨、公平的選舉。
賴瑞隆昨日下午出席台灣文化科技大會前受訪表示，選舉有很多攻防，近年確實感受到網軍或境外勢力不斷介入選舉，希望不管目的為何，各方都應該朝向正向的選舉。至於是否也存有「黑賴產業鏈」？他僅重申，選舉應該正面，多談願景、未來期待跟政策，希望全民一起努力，讓台灣的選舉充滿希望、快樂。
出席「青商之友會」的柯志恩聽聞黑柯產業鏈，感嘆「這根本是一條龍的策略，柯志恩在高雄的日常，選舉真的不用選得這麼惡劣」。
「我就是黑柯產業鏈的受害者」，柯志恩說，他們常透過一些側翼粉專，然後媒體跟進，之後又透過一些留言、評論不斷轉傳，這樣的產業鏈不斷讓她受到非常多謠言式的攻擊。
「有什麼事實，就講什麼樣的話。」柯志恩呼籲，不要把媒體當側翼，媒體也不要去當側翼，大家還是要本著新聞的良知，有多少事實就說多少話，才是選舉當中重要的正道。
她指出有匿名臉書粉專鎖定柯志恩與藍營議員，貼文常被特定媒體和綠營人士引用，追蹤數也迅速增加，懷疑背後存在固定的消息傳播與操作模式。 賴瑞隆承認近年確實感受到網軍和境外勢力介入選舉，但他強調各方都應朝向正向競爭，多談願景、未來與政策，讓選舉更乾淨、充滿希望。 柯志恩表示自己就是受害者，認為側翼粉專先帶風向，再由媒體跟進、留言擴散，形成一條龍式攻擊，並呼籲媒體回到事實與新聞良知。
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她指出有匿名臉書粉專鎖定柯志恩與藍營議員，貼文常被特定媒體和綠營人士引用，追蹤數也迅速增加，懷疑背後存在固定的消息傳播與操作模式。
賴瑞隆承認近年確實感受到網軍和境外勢力介入選舉，但他強調各方都應朝向正向競爭，多談願景、未來與政策，讓選舉更乾淨、充滿希望。
柯志恩表示自己就是受害者，認為側翼粉專先帶風向，再由媒體跟進、留言擴散，形成一條龍式攻擊，並呼籲媒體回到事實與新聞良知。
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