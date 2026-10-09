台立法院召委選舉 綠拿8席藍7席白1席 徐巧芯擔綱國防

外交及國防委員會選出徐巧芯、王義川兩位召委後，現場媒體喊兩人握手，徐巧芯尬笑拒絕。(記者屈彥辰／攝影)

立法院新會期8個常設委員會今天選舉召委。國民黨立院黨團拿下7席，在司法法制委員會，國民黨團將召委禮讓給民眾黨立院黨團副總召陳昭姿；民進黨團則拿下8席召委。

第11屆立法院第6會期已於9月29日開議，根據朝野黨團在上會期末的協商結論，今天舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，召委將決定委員會本會期議程。

8個常設委員會這次均以推舉方式順利產生召委，並未有其他爭議。最終結果，教文委員會召委民進黨立委陳培瑜、國民黨立委葉元之。外交及國防委員會召委，國民黨立委徐巧芯 、民進黨立委王義川。內政委員會召委國民黨立委廖先翔、民進黨立委李柏毅。交通委員會召委國民黨立委邱若華、民進黨立委林俊憲。

司法及法制委員會召委民眾黨陳昭姿、民進黨張雅琳。財政委員會召委國民黨林德福、民進黨賴惠員。衛環委員會國民黨陳菁徽、民進黨王正旭。經濟委員會國民黨鄭正鈐、民進黨鍾佳濱。

本次召委選舉並無重大爭議，一個小插曲是，外交及國防委員會選出徐巧芯、王義川兩位召委後，現場媒體喊兩人握手，徐巧芯尬笑拒絕。