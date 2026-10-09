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蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防3事能解決 就值得考慮

記者林佳彣／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋9日到木新市場掃街拜票前受訪。(記者林佳彣／攝影)
民進黨台北市長參選人沈伯洋9日到木新市場掃街拜票前受訪。(記者林佳彣／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋對蔣萬安提出松山機場遷移表態可討論，但強調後送、離島與國防3大問題未解，且缺乏完整配套，現階段不宜倉促推動。

首都市長選戰倒數50天，台北市長蔣萬安昨天喊出松山機場遷移的政見，引發國民黨澎湖縣長參選人陳振中等藍營、各界反對。民進黨參選人沈伯洋是否支持，他今回應，如果後送、離島、國防3件事情能夠被解決，或許就值得考慮。

沈伯洋上午到木新市場掃街拜票，被問及蔣萬安拋出松機遷移一事。他說，它值得討論，因為它已經被討論非常久，但是這件事情需要完整規畫。第一，昨天蔣提到是AI關係所以要做，但AI要做的地點可以很多，不一定要在那個位置，這個理由不是那麼堅強，像自己反而主張北士科才是重要的未來AI廊帶。

沈伯洋指出，第二，不管是哪一個黨，以往提出時，反對理由都是跟軍用、國安、離島需求、病患後送有關，討論很劇烈。過了那麼多年，國防、軍用、離島、後送的需求還在，這些條件沒改變，「不是不能討論，一定需要配套措施」，選前50天突然提出來，也不知道配套方案是什麼，「我覺得有點過度倉促。」

他直言，政策提出需要多方討論，除了地方居民的意見，也有國防部、交通部，會有跟中央協調的地方。「可能沒有事先協調，才會馬上出現反對聲音。」

對松山機場遷建的想法為何？沈伯洋表示，以往反對原因跟軍用、國防、後送、病患等有關，現在又變成滿多人去各國的國際線。國際線還算好解決，比較難以解決的是後送、離島、國防3件事情並沒有那麼容易解決。

沈伯洋認為，如果能夠被解決，或許這事就值得考慮，要怎麼解決、配套在哪？他舉例，東京成田機場蓋了以後，本來羽田機場說是不是也要退，但是後來也沒退，首爾也是一模一樣的狀況，先蓋了一個大機場，原來比較近的機場是不是要退，最後也沒退，就是因為他們都會長出一些新需求。

精華 FAQ

  • 他認為這項議題值得討論，因為已被提過很多年，但不能只靠政治口號推進，必須先提出完整規畫與配套，否則在選前臨時拋出，容易引發各界反對與疑慮。

  • 他指出最難處理的是後送、離島與國防3件事，這些需求至今仍然存在，並不是單靠搬遷就能消失，因此在沒有明確替代方案前，不適合急著定案。

  • 沈伯洋認為AI基地不一定要設在松機現址，地點還有很多選擇，理由並不夠堅強；他反而主張北士科才更像台北未來的AI廊帶，較符合發展方向。

蔣萬安 沈伯洋 國防部

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