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防DNA外流？妻親自幫3兒剪髮 蔣萬安回應網路質疑：匪夷所思

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安9日接受唐湘龍「龍行天下」專訪。（取材自「龍行天下」網路直播畫面）
台北市長蔣萬安9日接受唐湘龍「龍行天下」專訪。（取材自「龍行天下」網路直播畫面）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安受訪時回應外界對其家世與太太剪髮的網路質疑，批評相關說法匪夷所思，並表示選民應能理性辨識不實聯想。

台灣首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安9日接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA外流，直呼匪夷所思。

蔣萬安說，從選立委到選市長，每四年就會來一次，永遠變成一個選舉大家拿出來的話題，或是對手要拿來做操作，相信民眾其實對這種議題，每次在選舉屢次被提出來，也覺得很厭煩了。

主持人唐湘龍也問蔣萬安，「你自己沒有懷疑過？」當被說「你跟你的祖父長得也不像」。蔣萬安說，完全沒有。因為現在這種討論的言論，在網路上愈來愈多，很多誇張的說法。

蔣萬安舉例，她太太在去年因為自己的興趣，自己去上課，考了一個美髮丙級證照，且她自己有興趣，也覺得很舒壓，考上後就加入義剪團，也幫家中三個孩子剪頭髮，結果媒體報導後，網絡上就出現蔣萬安讓他太太去考證照，幫三個孩子剪頭髮，是因為避免頭髮的DNA外流。

蔣萬安說完雖然自己也笑出來，但也感嘆選舉到了，這個話題又被提出了，又會有各種無法想像、匪夷所思的各種穿鑿附會的說法。太太去考證照去義剪，也幫3個孩子剪，居然也可以牽連到家世、DNA 的問題。

蔣萬安說，選舉選到這樣子，但他相信民眾其實是可以判斷，而且經過這麼多次選舉，相信市民朋友的智慧，不會受這些言論影響。自己的家世、家族、歷史等，當然民眾會關心，在台灣社會，大家一定多少會好奇、去研究，茶餘飯後討論，但是對他來講，就是做自己、走自己的路。

精華 FAQ

  • 他表示從選立委到選市長，每4年就會被拿姓氏、身世做文章，這類議題一再被提起讓人厭煩，也常被對手拿來操作選戰。

  • 網路有人把太太考美髮丙級證照、替3個孩子剪頭髮，聯想到是為避免頭髮DNA外流。蔣萬安對此直呼匪夷所思，認為完全沒有根據。

  • 他認為這些穿鑿附會的說法在選舉時總會出現，但相信民眾有判斷力，不會輕易受影響；他也強調自己會做自己、走自己的路。

DNA 蔣萬安

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