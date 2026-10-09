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56億資產被凍 救國團敗訴確定 藍批政治清算

胎灣新聞組／台北9日電
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救國團56億被凍提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。...
救國團56億被凍提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。(本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

救國團被認定為國民黨附隨組織、56億餘元資產遭凍結案，最高行政法院駁回上訴確定；藍營則批評是政治清算，並爭議黨產條例修正案是否已生效。

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分台幣56億餘元(約1.8億美元)資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第4條及第34條雖於今年1月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

「法院向政治妥協，將尋求各種途徑，以證清白。」救國團主任葛永光昨批，行政院未針對黨產條例修正案提出覆議，未提覆議則表示沒有意見，賴清德總統即有義務公布；即使總統未公布，立法院通過法律也應生效，不執行法律是違憲違法。

國民黨文傳會主委陳以信表示，絕對不接受政治清算，更不容許行政權無限擴張；民進黨口口聲聲轉型正義，實際上是「轉型不正義」，帶頭架空國會。

黨產會認為救國團在組織、人事、財務及業務上，都曾受國民黨實質控制，且沒有以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，2018年認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分不當取得的財產，救國團同年提行政訴訟救濟。

北高行認為，救國團實質是國民黨推展青年工作的組織，人事、業務、財務與國民黨有緊密關係，也列席參與國民黨各種會議，接受國民黨青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導，乃至政治偵防等任務交代。國民黨黨務工作報告、年度工作紀實，也有記載救國團的工作情況，認定救國團業務受國民黨實質控制。

救國團各活動中心也被北高行認為是在黨國體制下，由管理機關低價或無償撥用土地，救國團興建前總團部志清大樓也經政府挹注大量經費，認定救國團和國民黨財務上有從屬的密切關係。

北高行指出，救國團1969年間解除與國防部隸屬關係，再於1989年間登記為公益社團法人，國民黨實質控制關係仍存在，直到1999年脫離國民黨實質控制，但相關財產未經釐清權屬，難認以相當對價轉讓而脫離國民黨，判救國團敗訴。

救國團上訴，最高行政法院認為立法院修正的黨產條例未經總統公布，修正條文自然無法產生對外效力，法院仍應依現行黨產條例規定審理，昨判上訴駁回，全案確定。

精華 FAQ

  • 黨產會認定救國團在組織、人事、財務與業務上曾受國民黨實質控制，且相關財產未以相當對價轉讓脫離控制，因此將其列為附隨組織並禁止處分資產。

  • 北高行認為救國團與國民黨關係密切，財務與業務均受控制；最高行政法院又指出黨產條例修正案尚未經總統公布，沒有對外效力，因此維持原判、駁回上訴。

  • 救國團批評法院向政治妥協，表示將尋求各種途徑證清白；國民黨則指控民進黨進行政治清算、擴張行政權，並質疑政府未公布修法是架空國會。

民進黨 賴清德 國民黨

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