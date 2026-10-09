蔣萬安拋政見：遷移松山機場、打造AI園區 喊話中央合作
蔣萬安提出遷移松山機場並打造台北AI園區，主打帶動產值與就業；但行政院、交通部與內政部都認為牽涉國防、民航與搜救功能，應先與中央審慎協商。
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蔣萬安提出遷移松山機場並打造台北AI園區，主打帶動產值與就業；但行政院、交通部與內政部都認為牽涉國防、民航與搜救功能，應先與中央審慎協商。
台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出300公頃用地打造「台北AI園區」，打開570公頃航高限制都更畫定區，評估帶來12兆台幣(約3758億美元)產值，迎來6萬5000名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。
政院：建議應與中央討論
行政院發言人李慧芝表示，蔣萬安在四年前面對松機遷建議題時，提及國土規畫要審慎嚴肅來面對，絕對不是一到選舉就倉促提出。行政院對於北市府提出相關主張感到訝異，北市府沒有與中央討論，松機遷移牽涉到非常多部會，建議北市府應與中央溝通討論。
交通部次長陳彥伯說，台北市政府這四年來都沒有提出相關計畫，也沒有與交通部討論過這個議題。松山機場具有重要的空運服務功能，也是國內與離島、東部的重要樞紐。交通部對各方討論都予以尊重，但民航、都市發展、離島交通等議題，要審慎評估。
內政部次長馬士元說，空勤總隊在松山機場任務非常重要，目前基地搜救範圍涵蓋整個北台灣，若沒有這處駐地，北台灣搜救任務將非常難以執行。
蔣萬安昨天舉行市政願景記者會，他說，今年初台北隊完成了一項不可能的任務，讓輝達選擇台北、落腳北士科，成為台北開啟AI時代的鑰匙；輝達落腳的北士科目前只剩T3、T4、T12，仍然有非常多潛在投資者，北市卻發現已沒有超過一公頃的產業用地可提供。
蔣萬安說，承載AI世紀使命須足夠大面積用地，緊鄰市中心，最佳場域就是松山機場及周邊共300公頃土地。市府希望在這裡打造台北AI園區，包含100公頃AI產業聚落、90公頃國際永續的生活聚落及110公頃台北中央綠地公園；打開570公頃航高限制相關的都更畫定地區，全面提升北台灣八縣市科技產業發展。
蔣萬安說，產業局推估創造12兆產值，比目前北市整體產值翻倍還要高。未來整個松機園區，將會迎來6萬5000名就業人口，再加上3萬5000名的住宅人口，形成至少10萬人生活聚落。
「松機遷移已經是討論十多年的議題。」蔣萬安說，現在時機不同，AI世紀來了，輝達進來了，透過五楊高架、桃園機場捷運，台北到桃園機場只需要36分鐘；桃園機場第三航廈明年啟用，第三跑道完工2033年啟用，足覆蓋松機運量。
外界認為，可能卡關的問題包括國防部軍用土地占逾五成。蔣萬安說，需要中央、地方攜手合作，拋下政治成見一起努力，為北市、更為台灣未來發展打下深厚基礎。國防需求無可迴避，但面對新形態戰爭模式，例如無人機起降已完全擺脫傳統跑道需求，松機也無戰鬥機聯隊，大部分是行政專機，很願意跟國防部、交通部、民航單位一起檢視。
民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，松山機場遷建議題討論許久，不分政黨都有討論過，也牽扯到軍用、松指部，同時這是蔣萬安立委選區，到現在加起來快十年，「不知道市長對松機遷建做哪些準備」？
他主張遷移松山機場，釋出約300公頃土地打造「台北AI園區」，並打開周邊570公頃航高限制都更區，希望藉此帶動台北與北台灣科技發展。 市府認為松機周邊可規劃AI產業、生活聚落與綠地公園，產業局並推估可創造12兆元產值、帶來6萬5000名就業人口，形成大型新興發展基地。 行政院、交通部與內政部都強調此案牽涉國防、民航、離島交通與空勤搜救等功能，且北市府事前未充分溝通，認為應先與中央及相關單位審慎討論。
精華 FAQ
他主張遷移松山機場，釋出約300公頃土地打造「台北AI園區」，並打開周邊570公頃航高限制都更區，希望藉此帶動台北與北台灣科技發展。
市府認為松機周邊可規劃AI產業、生活聚落與綠地公園，產業局並推估可創造12兆元產值、帶來6萬5000名就業人口，形成大型新興發展基地。
行政院、交通部與內政部都強調此案牽涉國防、民航、離島交通與空勤搜救等功能，且北市府事前未充分溝通，認為應先與中央及相關單位審慎討論。
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