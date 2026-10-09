遷松機…民進黨長期主張 陳水扁柯文哲曾力挺 前防長反對

台北市長蔣萬安8日拋出松山機場遷建構想，市府強調早在輝達選地時就有想法。（記者杜建重／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安拋出松山機場遷移規畫後，扁、柯及民進黨長期主張再受檢視，但軍事功能、國安疑慮與桃機交通負荷，仍讓遷建爭議難有定論。

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，前市長陳水扁 、柯文哲 都曾支持，也是民進黨 內長期的主張。扁市府時期都發局長張景森指出，松機遷建已錯過很多時機，仍然值得重新討論，不該變「你贊成我就反對，你反對我就贊成」的選舉操作。柯文哲昨說，松山機場遷建不只是搬到桃園機場而已，要先釐清軍事用途，其次是解決到桃機的交通問題。

松山機場從日據時代起，就是台灣對外航空交通的門戶，同時也兼具重要軍事運補、救護救難機能，是軍民合用機場。空軍「松山基地指揮部」編制「空軍一號」在內的各型行政專機，負責正副元首、行政院長等各級軍政首長的行政運輸任務，而總統緊急運輸任務的「萬鈞待命機」也以此為24小時基地。由於松機所肩負的軍事用途，也成為松機遷建的一大關卡。

對於屢次在選舉期間都會出現的松山機場存廢與遷建話題，由於涉及選情及高層國安議題，國防部多半採取低調冷處理態度。不過2022年立委補選時，民進黨候選人吳怡農提議遷移松山機場，時任退輔會主委並曾擔任國防部長的馮世寬明確表態反對，馮世寬強調，松山機場是空軍在戰時的備用機場「怎麼可以取消？」曾是飛行員的馮世寬更說，可以去查查紀錄，空軍有多少次因天氣不好、油量不夠而降落松山機場。

軍事專家認為，這麼大規模的開發計畫，應該從國家總體安全、經濟效益等角度非常審慎客觀評估。

曾任空軍司令辦公室主任的前F-16飛官黃揚德提醒，對照桃園航空城推動多年的進度，凸顯這麼大規模的開發必須要有長遠的規畫，否則就是不負責任。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲指出，松山機場去年旅客已達560萬人次，若要移到桃園，負擔真的太重，無論機場捷運或高速公路都會面臨運輸瓶頸。

張景森昨發文指出，陳水扁崛起北市北區，對松山機場造成周邊地區的影響，感受特別深刻，因此積極支持遷建。陳擔任台北市長就成立松山機場遷建小組；後來民進黨李應元、謝長廷、姚文智參選市長也都主張遷建，與民進黨在台北市的政治地緣有很大關係。此外，四年前代表民進黨參與北市立委補選的吳怡農也提出相同的主張。

松機遷建涉及不同群體的利益衝突，導致近30年來無定論。張景森說，機場周邊居民長期承受噪音、限建及都市發展限制，自然希望遷建，這些地區也是民進黨在北市的重要政治地盤。但台北是工商城市，市中心有一座機場比較方便。

張景森說，離島與花東立委不分藍綠對遷建都有很大的疑慮，有些更明確反對。當年軍方認為松山機場具重要國安及軍事功能，不宜遷建，但國防部應在不涉機密的範圍內，提出適當解釋。他認為，政府可考量桃機擴建能否承接松山機場運量等問題，技術問題可靠工程解決，利益問題須取捨。

柯文哲昨天在南投輔選時表示，松山機場遷建重點不只是搬到桃園機場，首先要處理松機軍事用途，迄今沒看到國防部明確說明，推動遷建前軍事功能須先釐清；其次是交通運輸，松山機場到金門、澎湖等外島快速，飛東京羽田機場也很方便，若遷桃園，交通銜接須納入整體規畫，不能只考慮機場運量能否承接。