新聞眼╱遷松機…蔣萬安以魔法抗魔法 檢視綠是否「逢蔣必反」

蔣萬安8日拋出松山機場遷移構想，讓機場及周邊土地轉型AI產業園區，預估可創造約12兆元產值、6萬5000個工作機會。（記者杜建重／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安以遷移松山機場、打造台北AI園區回應選戰，借民進黨舊主張反制綠營；但此案仍需中央配合與完整評估，否則恐成政治口號。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 「洋流」聲勢正旺之際，台北市長蔣萬安 突然拋出遷移松山機場、打造台北AI園區的重大政策，確實是一記出乎預期的政治重拳。這不只是都市規畫議題，更像是一場「用魔法對抗魔法」的選戰攻防，蔣萬安另闢戰場、跳出漩渦，把選戰拉回首都的建設願景，並用民進黨過去的主張，檢視賴政府是否「逢蔣必反」？

松山機場遷建並非蔣萬安憑空創造的議題，過去朝野要角都曾提過類似主張，民進黨早在陳水扁 擔任台北市長期間就曾拋出，包括謝長廷、姚文智、吳怡農等人也曾跟進。不過，蔣萬安這次不是單純「複製貼上」，而是重新改造民進黨過去政見，加入2026年的台北AI願景。

松機遷移雖是老議題，但在AI時代與輝達進駐的背景下，時空環境確實大不同。過去仰賴松機的硬需求，已逐漸被桃捷36分鐘直達桃機的便捷交通所取代；此外，桃機第三航廈明年即將啟用、第三跑道2033年完工啟用，可以覆蓋松機運量，都讓蔣萬安認定現在是做出決定的關鍵時刻。

輝達落腳台北是關鍵定錨，松機遷移將釋出300公頃土地，若在此打造台北AI園區，包含100公頃產業聚落、90公頃生活聚落及110公頃台北中央綠地公園；更關鍵的是「解放天空」，若一舉打開570公頃受限飛航高度的都更地區，大幅提升士林、大同、中山區等地建設，長期被航道限建、噪音影響的中間和泛綠選民必有所感，宏觀來看，也有機會提升北台灣各縣市整體科技產業發展，是攸關國家未來發展的重大藍圖。

蔣萬安出大招，民進黨也不是吃素的。交通部第一時間指出，松機目前不只是一般民航機場，還承擔羽田、首爾、上海等航線，以及離島、東部航線功能，同時涉及國防與空勤總隊救災救難；行政院則表示，北市府過去4年並未事先與中央討論，中央似乎已寫好另一套劇本。

如果中央政策不配合，松機遷建恐只能停留在市政藍圖，最後若變成互推責任的選舉相罵本，蔣市府也會面臨政策落空的反噬。蔣萬安若要真心落實，就不能只拿AI、300公頃、12兆產值、6.5萬就業人口來說嘴，而必須實際與中央協商，關於國防需求、航線轉移、桃機容量、空勤救援、土地取得、財務規畫與分期時程等務實評估，否則數字愈漂亮，愈容易被質疑「畫大餅」。

蔣萬安這次的豪賭，不只是松機搬不搬，而是能不能讓台北市民相信，他談的不是台北市長選舉，而是台北市下一個世代，歷任台北市長都辦不到的事，為何蔣萬安就能完成？

洋流聲量能否落地仍待檢驗，但蔣萬安第一任已經啟用大巨蛋、迎來輝達進駐，這次若再實現民進黨喊了多年的遷移松機，魔法才能真正打敗魔法。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)