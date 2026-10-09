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黑白集/政治口號像香菜 防身術也扯「自由民主」

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陸委會日前邀請泰拳專家，教導同仁「防身術概念及實戰技巧」，硬喊政治口號。（本報資...
陸委會日前邀請泰拳專家，教導同仁「防身術概念及實戰技巧」，硬喊政治口號。（本報資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

文章認為陸委會把泰拳防身課硬連結自由民主與防衛韌性，流於政治口號灌輸，真正的全民防衛應著重基礎設施與民生安全。

陸委會日前邀請泰拳專家，教導同仁「防身術概念及實戰技巧」。公務員學幾招簡單武術，強身健體之餘，危急時刻或許能派上用場，是好事一樁。

但在陸委會官方臉書，這項課程的使命還包括「將個人自我防護技能延伸至社會集體安全」，除增強「全民防衛韌性」，甚至上綱為「共同捍衛自由、民主與大家的安居樂業」。儼然每次閃躲騰挪，都代表防衛韌性；一拳一腳反擊，都展現自由民主。

堅韌的防衛體系，關鍵在強化能源、通訊、醫療、民生物資、基礎設施的安全。若以為學幾招拳腳，就可抗擊侵略，跟百年前的義和團沒兩樣。

防衛韌性至關重要。但硬蹭政治正確，把口號搞得像香菜，什麼料理都要撒一把，反使關鍵概念被廉價笑話淹沒。

這種萬事不忘政治口號的毛病，並不新鮮。政府遷台初期，大小事情都要冠上「反共抗俄」之名。學生用功讀書是為反共抗俄，農工努力生產是為反共抗俄，連各種娛樂活動也不忘喊反共抗俄。如今威權時代看似遠去，實則積習未改。綠色執政下，各項專創名詞中，若不盡量塞入「台灣」、「民主」、「韌性」等關鍵字，有人就覺得少一味，彷彿廚房裡沒有味精。

因此，陸委會或其他政府機關下回舉辦員工健行，便不妨如此宣傳：「一步一腳印，共同守護台灣民主，走出全民防衛韌性！」

精華 FAQ

  • 原本是教導同仁防身術概念與實戰技巧，讓公務員學幾招簡單武術，既可強身健體，也能在危急時刻派上用場，屬於實用性質的訓練。

  • 因為官方把防身課程延伸成捍衛自由、民主與全民防衛韌性的象徵，作者認為這種做法過度政治化，像把口號撒得到處都是，反而讓概念變廉價。

  • 作者指出，真正的防衛韌性關鍵在能源、通訊、醫療、民生物資與基礎設施安全，不是學幾招拳腳就能抗擊侵略；若只靠姿勢與口號，反而近似義和團思維。

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