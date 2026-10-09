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新聞評論╱卓榮泰作繭自縛追加預算 無異裹脅選民

社論卓榮泰
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行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評卓榮泰主導的6000多億元追加預算違背預算法與憲政分際，將國防、能源補貼、兒少與社福加碼包成一案，並被指具有明顯選舉動員與買票意圖。

年度已近尾聲，行政院突拋出6000多億元(台幣，下同，約188億美元)的包裹式追加預算，把國防、民生、兒少、社福等全打成一包，創歷史紀錄。閣揆卓榮泰在立院報告時，以「四項懇求」呼籲立院支持今明年度預算，並稱行政院「遵循憲法依法行政」，也盼立院謹守憲政分際使憲政秩序回到常軌。這些官腔官調，除暴露卓揆言詞空洞、言不由衷，政院任意追加預算的作為更毫無依法行政精神。

這種上年度預算與下年度預算夾纏的現象，是中華民國史上僅見。光看追加預算部分，因立法院通過較晚，賴總統在9月18日才正式公布今年度總預算；然而，依附總預算而生的「追加預算」卻早一步在9月8日即函送立院，這根本是缺乏法理基礎的「幽靈預算」。亦可見，行政院對預算法之「無視」，到了什麼地步。卓揆的「不副署」已惡名昭彰，卻還自稱「遵循憲法依法行政」，違法亂紀顯已臻隨心所欲境界。

依《預算法》規定，追加預算的要件是「依法律增加業務或新機關」或「因重大事故經費超出」。行政院卻把對台電和中油的補貼和增資4213億混入其間，這是在魚目混珠，混淆常態預算與追加。如果立法院任其得逞，政院今後不僅可恣意情勒立法院，預算法也將形同具文。

再看，追加預算編列3億元要進行「零到18歲兒少成長津貼」的前置作業，更是師出無名。可笑的是，在野黨三讀通過《兒少成長及未來帳戶條例》，卻遭行政院以「違反權力分立原則及租稅法律」為由，祭出「不副署」擱置。如今，行政院自己要用3億元進行成長津貼的「前置作業」，要求立法院背書，立院能同意嗎？

更可議的是，「成長津貼」是計畫在未來每月發放18歲以下兒少5000元，每年支出至少千億元起跳。如此龐大的政策支出一旦實施，不管日後政府如何輪替，都必須繼續承擔。賴政府目前只有政策方向，缺乏法制化思考，反倒是在野黨規畫的「未來帳戶」條例有長期規畫的法制思維。如今，政院一紙公文就要推動數十年大政，施政規畫之粗糙難以想像。這個前置作業預算，基本上就是個選舉噱頭，卓榮泰有什麼深思熟慮才怪？

再看，追加預算中的215億元社福加碼，預計將老農津貼和國民年金全面加碼23.5%，使它們分別變成1萬元和5000元。問題是，這類社福預算理當在年度預算中處理，根本不應透過追加預算辦理。說穿了，賴政府就是想要利用這次的選舉進行情勒，就算在野黨出手阻攔，民進黨也必然「賺到」選票。這種把戲，民進黨每逢選舉就端出，百玩不厭。如果老農及國民津貼可以如此大手筆加碼，那麼七成勞工薪資低於平均薪資，賴政府要不要也比照加碼？

沒錯，政院追加的這筆社福預算，基本上就是配合年底選舉的「買票方案」，藍白當然不會讓賴政府予取予求。包括以「穩定民生」為名的4213億元，表面上聲稱是為穩定物價油價，其實是轉個彎掩飾政府能源政策不當，導致中油和台電虧損累累必須補貼及增資。能把追加預算玩到這種地步，一邊用公帑買票，一邊逼在野黨背書，一邊自我遮羞遮醜，真是一舉三得！

每次選舉，都是對選民智慧的考驗。當閣揆毀憲亂政，不顧法治，他提出來的預算荒腔走板，難道在野黨要閉著眼睛幫他背書？偏偏這6000多億，筆筆都算準農民、退休族、兒少等對象，只要在野黨敢擋，必然又是一陣冷血政治批鬥。民眾若看不透這狡計，就只能等著幫政府背債了。(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 文章主張追加預算應限於法律新增業務或重大事故經費超支，但行政院把台電、中油補貼增資、兒少津貼前置作業與社福加碼混在一起，已偏離追加預算原意，形同把常態預算包裝成追加案。

  • 社論認為這筆3億元前置作業缺乏法制基礎，因為行政院先否決相關條例，卻又想用追加預算推動同類政策，顯示施政思路粗糙，也被解讀成為年底選舉服務的政治噱頭。

  • 文章批評215億元社福加碼應納入年度預算，不該透過追加預算處理；至於4213億元能源補貼，則被指是掩飾能源政策失當與台電、中油虧損，並藉民生名義爭取選票。

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