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沈伯洋民調大幅逼近 蔣萬安：選戰短兵相接、民調一定是拉近

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安9日上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪。（取自「龍行天下」直播畫面）
台北市長蔣萬安9日上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪。（取自「龍行天下」直播畫面）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安面對最新民調差距縮小，表示選戰剩50天進入短兵相接階段，支持者歸隊後民調拉近屬正常現象，並將持續訴求市政政績與未來願景。

台灣首都市長選戰白熱化，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，台北市長蔣萬安的支持度，與民進黨市長參選人沈伯洋支持度縮小為8個百分點。蔣萬安9日上午接受媒體人唐湘龍專訪指出，因為開始進入選戰模式，短兵相接，因此民調一定是拉近。

蔣萬安9日上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪指出，他從初選、立委、到大選和市長，每次選舉當然都會有各項民調，長期關注T台的民調，這有一定的參考意義。

蔣萬安指出，昨天公布的民調，因為現在離選戰只剩50天，已經進入非常激烈的時候，相信各陣營的支持者就會歸隊。其實對他來講，每一次選舉都會有這樣起伏，然後最後進入白熱化，民調一定是非常接近，一定有心理準備。

蔣萬安也提到去年的大罷免，整個社會非常對立，民眾反應非常兩極，當時的氛圍，社會完全被撕裂，從來沒有感受到台灣，甚至台北的選民會變成這麼的不理性，隔一年就是今年，他要拚連任，也許會延續這樣的仇恨跟對立，因為才隔一年，今年又延續，他不知道會不會以後變成一個台灣選擇常態，但身為一個候選人，就必須要面對。

蔣萬安說，進入選舉最激烈的階段，剩下一個多月，本來各自歸隊、選情拉近，就是必然。他舉一個例子，自己感受這一次拼連任的選舉，很像上一次立委要拚第二任時，和吳怡農選舉有些類似。

蔣萬安說，那時候他是中山北松山選區立委，第一任4年，走遍選區，自己在立法院也非常認真問政、提案，後來選前4個月，民進黨提名吳怡農，也是造勢把整個選區炒得非常熱，還有「農夫、農婦」，自己親身的感受就是，這次跟那一次選舉很類似。

蔣萬安說，當時一開始大家覺得應該是選情穩定，結果突然對手把這個勢氣炒超熱，吸引許多的支持者，做各樣的造勢活動，很會做宣傳行銷。

蔣萬安說，因為自己是現任市長，目前還必須要持續推動各項的市政，專注在市政。但因為只剩50天，開始進入選戰模式，那就是短兵相接，也因此民調一定是拉近，所以這個趨勢，他就是面對、全力拚，那當然持續透過各項管道，告訴所有市民朋友4年來各項的政績以及接下來的願景。

精華 FAQ

  • TVBS民調中心最新結果顯示，台北市長蔣萬安與民進黨市長參選人沈伯洋的支持度差距縮小到8個百分點，反映選戰升溫後競爭明顯拉近。

  • 蔣萬安認為，選戰只剩50天，已進入短兵相接的激烈階段，各陣營支持者自然會逐漸歸隊，因此民調拉近是選舉後期常見現象，他也表示已有心理準備。

  • 蔣萬安表示，自己身為現任市長仍要專注市政，同時在剩餘時間全力拚連任，透過各種管道向市民說明4年政績，以及未來的施政願景。

沈伯洋 蔣萬安 民調

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