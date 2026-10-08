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解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

特派記者陳湘瑾／北京9日電
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中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講...
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

呂芳上在北京談台灣史研究與《蔣經國日記》，指出蔣經國一生政治生涯充滿痛苦，但其最大貢獻是推動台灣走向民主化。

中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席中國歷史研究院講座，介紹台北近年來台灣史資料出版與研究，並以《蔣經國日記》為出發點，講述當年兩岸與中美關係，以及台灣解嚴前後的政治變遷。他直指已故的蔣經國總統一生政治生涯充滿痛苦，但對台灣最大的貢獻，就是推動台灣走向民主化。

呂芳上會後受訪感嘆，近年兩岸政治氣氛不佳，台灣學者到大陸很容易，大陸學者赴台做研究卻很困難。

中國歷史研究院8日舉行講座「台北近年來台灣史資料出版與研究」，由呂芳上擔任主講人，政大歷史系名譽教授張哲郎，以及中國社會科學院學部委員、台灣史研究中心主任張海鵬擔任與談人。

呂芳上首先介紹近1、2年出版的台灣史研究著作，有口述史、日記、商業活動檔案等。包括《困境中的掙扎》、《黃旺成日記》、《劉菘甫鐵窗日記》、《臺南商業文書》、《保密局臺灣站白色恐怖史料彙編》等，也介紹到《侯雨利與臺南幫企業傳承》、《究明原委》等書。

分享後半段，呂芳上主要從國史館2024年出版的《蔣經國日記》為切入點，講述蔣經國政治人脈、兩岸政治與中美關係、對於接班人的思考、十大建設、中壢事件總檢討等。

談到蔣經國對台灣的影響，呂芳上聚焦1980年代的政治轉折。他指出，1986年10月，蔣經國接見美國《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆，釋出即將解嚴的訊息；隔年1987年解嚴，成為台灣政治發展史上的分水嶺。他認為蔣經國最大的貢獻，就是讓台灣走向民主化。

至於蔣經國日記，呂芳上說，內容透露出投身政治的辛苦，「從出生到過世都是痛苦的一生」。一方面是身體不好，罹患糖尿病；另一方面，每次遇到政治事件，身邊沒有太多可以諮詢的人，因此日記也成為重要的情緒宣洩出口。

呂芳上指出，蔣經國日記寫得真誠，可以看到個人情緒，也有批評時政的內容。現存內容從1937年至1979年，但缺少1948年；其中1942年8月9日至9月20日的日記遭撕除，至今查不出是誰撕、為何撕，蔣經國事後回憶也想不起當時寫了什麼。

他說，日記具有選擇性與主觀性，作者會選擇題材，蔣介石不僅會看蔣經國日記，還會寫眉批，因此不能排除蔣經國寫作時有所忌諱，有些重要事情未必寫進去。研究者因此不能盡信日記文字，仍須以大量史料互相佐證。

呂芳上表示，了解歷史不是為了過去，而是為了當下與未來。兩蔣日記不只是了解兩人的國事、家事與內心世界，也能進一步研究1910年代以來民國史的政治、軍事與社會變遷。抗戰時期日記涉及政治、經濟、社會、文教，包括大轟炸、平民流動、高校遷徙等內容，學界仍可繼續深挖。

精華 FAQ

  • 他介紹近1、2年台北出版的台灣史研究成果，包括口述史、日記、商業檔案與白色恐怖史料等，並說明這些材料如何補充台灣近現代歷史研究。

  • 呂芳上認為蔣經國一生政治生涯十分痛苦，但在台灣歷史上最大的貢獻，是於1980年代推動政治轉折，最終使台灣走向民主化。

  • 他指出日記雖真誠且能反映情緒與時政，但仍具選擇性與主觀性，研究者不能盡信，必須搭配大量史料互相佐證，才能更完整理解歷史。

蔣經國 兩蔣日記

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