總統府前雙十慶典 鄭麗文不去 黃國昌出席

國民黨主席鄭麗文選擇參加國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的升旗典禮，不出席總統府前的雙十慶典。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨主席鄭麗文將缺席國慶大典、改參加高雄升旗；民眾黨主席黃國昌則率8名立委出席，並藉國慶前夕提出6項建言，呼籲賴政府停止撕裂社會、回應民生期待。

雙十慶典將至，國民黨主席鄭麗文 將不會出席總統府前的國慶大典，而是參加國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的升旗典禮；民眾黨主席黃國昌 昨表示，即使在諸多政策與執政黨有不同看法，同時對賴清德 總統毀憲亂政、踐踏法治的作為無法苟同，民眾黨始終把國家利益放在政黨利益之上，他跟八位民眾黨立委都會出席國慶大典。

國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨今年國慶升旗在高雄左營果貿社區舉辦，鄭麗文、立法院前院長王金平與高雄市長參選人柯志恩將一同出席，活動邀請歌手林育羣現場演出，並由青年團隊領唱國歌，預估當天有上千人共同歡慶，因此鄭麗文不克出席國慶大典。

民眾黨昨舉行「國慶前夕六問賴政府：人民真的過得更好嗎？」記者會，提出六大建言，黃國昌說，希望賴總統停止撕裂社會，包括：停止操弄社會對立，重新團結全國人民；正視貧富差距問題，解決社會分配不均；遵守憲法，依法公布立法院三讀的法律；提名跨黨派大法官，憲法法庭忠於憲法；將伸進司法的手拿開，停止看顏色辦案；兌現興建社宅承諾，真正落實居住正義。

黃國昌表示，期待賴總統國慶談話不只告訴人民台灣有多好，更要回答人民為什麼沒有感受到同樣的好；停止撕裂、傾聽不同聲音，讓經濟成長的果實被更多人共享，才是在真正團結台灣。