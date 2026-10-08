新聞眼／洋流邏輯：沒廢死的廢死 沒前提的前提

民進黨台北市長參選人沈伯洋的重要主張逐一被攤開檢視，讓外界困惑的是如今的洋流風向，可能否定過去的「黑熊路線」。（圖／TVBS提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評沈伯洋在廢死、雙城論壇與反毒等議題上立場反覆，先前主張與選舉期間說法出現落差，被解讀為配合風向調整。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 的重要主張逐一被攤開檢視，最耐人尋味的不是他現在說了什麼，而是他過去說些什麼，今天的洋流風向，可能否定過去的「黑熊路線」，這才是最讓外界困惑的地方。

以死刑議題為例，沈伯洋過去對廢死 的立場並不模糊，他曾發文，「我比較吃廢死這一套」。新黨台北市議員侯漢廷找出沈伯洋14年前貼文留言，「我贊成廢死，但我不太贊成現在推動廢死，這是兩件事，呵呵。」侯漢廷質疑「虛偽」，沈伯洋現在為了選市長，不敢再次表態贊成廢死。

聯合報及TVBS共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，特別追問沈伯洋是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。

沈伯洋這句話乍聽兼顧理想與現實，但問題也正在這裡，如果終極方向仍是廢死，現階段無法不存在，是否只是討好選民的託詞？「長遠」與「現階段」的時間差不能當成重大價值判斷的藉口，國民黨團明確質疑，土城去年家暴殺人案凶嫌居然逃過死刑，因為死亡人數必須殺害三人以上，才符合判處死刑的情節最嚴重之罪，「沈伯洋，你還吃廢死那一套嗎？」

同樣的問題，也出現在兩岸議題。沈伯洋過去喊話取消或停辦雙城論壇，甚至主張以「無限城論壇」取而代之；今年雙城論壇選後可望在台北登場，沈伯洋又改口，對方搞不好願意辦沒有政治前提的論壇，「那我當然願意參加。」

沈伯洋變身術令人目眩神迷，黑熊時期揚棄雙城論壇、洋流成形又想參加，但那句「沒有政治前提」，其實不也是一種政治前提，看似框架雙城論壇，卻又留了一扇巧門。

反毒議題同樣可見沈伯洋的反覆，2014年專文強調「把毒品和藥品畫上等號」、「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，如今轉彎成他是強調口服的美沙冬療程，他也不支持毒品除罪化。

如果推動潮流的是洋流，跟著風向跑的就是隨波逐流。一個政治人物若總是大數據風向改變，論述就跟著隨風轉舵，就會讓人懷疑，他究竟是引領潮流，還是在觀風向？

政治人物最怕的不是改變，而是善變卻不承認；最怕的也不是修正，而是每一次修正都變成重新解釋，甚至把對手的質疑都當成潑糞或造謠。「沒有廢死的廢死、沒有前提的前提」成為洋流的邏輯，沈伯洋雖然不承認轉彎，卻處處看得到方向切換；人民看到的不是嚴肅的政策論辯，而是一次又一次的文字遊戲，只是在為重大議題尋找「安全氣囊」，追隨者卻可能迷失方向，更讓政治誠信蕩然無存。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）