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蔣萬安表態反廢死、毒品零容忍 籲沈誠實面對過去主張

記者林麗玉楊正海／台北8日電
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台北市長蔣萬安（右）7日前往昆明毒品防治中心，了解美沙冬門診運作狀況。（記者曾原...
台北市長蔣萬安（右）7日前往昆明毒品防治中心，了解美沙冬門診運作狀況。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安視察毒品防治中心時，強調反廢死與毒品零容忍，並批評沈伯洋對毒品政策與廢死立場前後不一，要求誠實面對過去主張。

民進黨台北市長參選人沈伯洋被質疑毒品政策立場風波還未平息，又被翻出曾稱「比較吃廢死這一套」。台北市長蔣萬安昨視察昆明毒品防治中心，表態「我就是反對廢除死刑」，也說「毒品零容忍，不只是玩文字遊戲」，每個人過去的主張是否一致，都必須誠實面對。

藍營猛攻沈伯洋毒品政策及廢死態度。立委羅智強翻出沈14年前曾稱「我比較吃廢死這一套」，北市議員游淑慧也翻出沈曾提出加拿大溫哥華「監督注射中心」的激進模式。

沈伯洋12年前投書文章稱「社區中心發放毒品與針具」，事後辯稱就是如今的美沙冬醫療行為。游淑慧表示，致命的證據，就在沈自己的留言回覆裡，當年有網友追問沈主張的「建立社區中心，提供毒品與針頭」是什麼制度？沈伯洋貼出國外案例要大家參考，正是溫哥華的「監督注射中心」，核心運作方式就是讓成癮者帶非法取得的毒品去施打，這套激進模式到底哪裡像台灣的美沙冬？根本截然不同。

蔣萬安說，沈伯洋偷換概念說是美沙冬療法卻被戳破，又要重新用另外一個謊言來圓，「當然可以改變立場，但是一開始就很誠實地面對，這才是正道」，他視察毒品防治中心，就是希望將正確資訊讓所有市民了解，「不要因有些人為自圓其說誤解做法」。

對於廢死，蔣萬安說，他認為很多人會去在乎加害者人權，「但是我覺得，絕對不能忘記很多被害者的痛苦」，尤其廢死完全違背社會的公平正義，同樣的，「我一直以來堅定的立場很清楚，就是反對廢除死刑」。

蔣萬安喊話沈伯洋，每個參選者在選舉過程都是非常殘酷的檢驗，包括他個人都徹底從內到外、包括家人，也都沒有被放過地接受檢驗。

北市議會國民黨團昨在議會開「守護下一代、拒絕毒流」記者會，蔣辦發言人楊沛緰說，部分家長代表原本要出席，因遭網路肉搜攻擊，最後未出席。

精華 FAQ

  • 他明確表態反對廢除死刑，認為不該忽視被害者的痛苦；同時主張毒品零容忍，強調不是玩文字遊戲，而是要讓市民清楚理解正確政策。

  • 因為沈伯洋過去曾提到「社區中心發放毒品與針具」及相關國外案例，藍營認為他把監督注射中心與台灣的美沙冬治療混為一談，質疑其立場與說法不一致。

  • 蔣萬安表示，立場可以改變，但應該一開始就誠實說明，不要先偷換概念再找說法補救；他也提醒參選者本來就會接受嚴格檢驗，應正面面對過去主張。

蔣萬安 廢死 沈伯洋

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