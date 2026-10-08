撇廢死修法 沈伯洋：現在立場支持死刑

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）接受少康戰情室專訪，強調從長遠來講，他希望死刑減少使用。（圖／TVBS提供）

AI摘要 文章摘要整理： 面對國民黨質疑廢死與毒品政策，沈伯洋強調自己現階段支持死刑，也從未提出廢死修法，並主張地方首長應聚焦犯罪預防與毒品戒治。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 接連被質疑毒品政策主張及疑似支持廢死 立場。他昨天表示，國民黨很奇怪，喜歡揣測別人立場，但他不僅沒提過廢死修法，甚至曾參與審定出版「死刑 肯定論」，和作者想法相近；如果真像國民黨所講的，為什麼他到現在還沒提出要廢死刑的修法？

沈伯洋表示，憲法法庭已畫出基準，死刑與否不是地方政府權責，地方首長最重要的責任是預防犯罪，國民黨不談地方政府該如何預防犯罪，也不跟他這個犯罪學專家討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，對守護市民安全有什麼幫助？他批國民黨，「一直在猜測我在想什麼，去揣測別人立場、內心，這種選戰的方式也是滿奇特、滿好笑的」。

「『死刑肯定論』的作者在辯證過程中，最後選擇死刑，跟我現在的立場比較相近。」沈伯洋說，「死刑肯定論」作者是法官，想支持廢死，但辯證過程中最後還是選擇死刑，「我的態度就是讓這個辯證如實地呈現在大眾的面前」。

沈伯洋昨上少康戰情室節目專訪時也強調，長遠來講，希望死刑減少使用，但現在就是有死刑。被問到是否因現階段在選舉，必須投大多數人所好，與自己立場矛盾？沈伯洋否認，並強調死刑辯論在台灣是非常困難的議題，每個立場講得都有他的道理，但若要形成共識，不管肯定或反對死刑，優劣都要讓人民知道，「我就是要幫大家形成共識那個人」。

對於藍營指控「在社區中心提供毒品給吸毒者」，沈伯洋表示，十幾、廿年來公衛努力竟然被抹黑成這個樣子，第一線醫療對於這樣負面標籤其實是有點炸鍋；他肯定台北市長蔣萬安視察毒品防治中心或許能安撫第一線情緒，畢竟這幾天因為一場選舉，不但被抹黑、甚至可能還有制度調整，對第一線非常痛苦、慌張。

不過，對於蔣萬安昨至昆明防治中心視察，衛福部長石崇良則擔心，過度干擾，恐導致癮友不願出來戒治，呼籲外界「無須過度關注」戒癮地點。