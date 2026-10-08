憂徐佳青成選戰提款機 綠快速拆彈

徐佳青爭議事件簿

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳青遭指涉濫用公務資源後請辭獲准，府院以快速拆彈方式處理，盼在九合一選戰前止血，避免此案成為在野黨攻擊綠營的提款機。

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

據了解，針對民眾黨團的連番指控，徐佳青日前先以電話向賴清德 總統報告，她雖無不法，但為了捍衛清譽，願意自請調查並請辭；周二傍晚，再赴政院求見院長卓榮泰 表達辭意，昨天上午則親自舉行記者會宣布請辭，行政院也隨即宣布准辭。

有綠營人士表示，徐佳青擔任僑委會副委員長時，就已頻繁出國、毫無忌憚；徐佳青擔任僑委會委員長後更變本加厲，連綠營內部也看不下去，甚至被黨內形容是「史上最離譜僑委會委員長」。

不過，民進黨 派系人士表示，「徐佳青案」與先前的「楊珍妮霸凌案」明顯有別，楊珍妮出身國貿體系，在黨內並無派系奧援，出事後政院幾乎在啟動外部調查同時，就「心證已成」明示暗示楊該走人了；徐佳青則為當權派系新潮流愛將、叔叔又是民進黨秘書長徐國勇，待遇就是不同，至少上回「攜兒上東沙」就安全下莊。

知情人士透露，徐佳青出國天數創紀錄、4年來領取超過400萬（台幣）日支費的情況，府院高層對此情況也已有所聞，但礙於其有「靠山」，多抱持著「不要出事就好」態度，在接連出包後下台，綠營內部其實並不意外。

民進黨人士指出，選戰最後關頭，行政團隊力求穩健不出錯，在這時出狀況，什麼背景都一樣，政治問題就得政治解決；府院高層這次並未定調徐佳青行為有重大違失，已是給足最大的體面，為避免選戰失焦、影響綠營九合一選情，徐請辭下台是在所難免的危機處理。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，他還是國防外交委員會立委，僑委會也是委員會監督單位，他也認為「該調查就調查、該司法就司法」，徐即便請辭仍要釐清事實。