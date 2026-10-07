黑白集／掩護家人在海外吃喝玩樂 這是徐佳青的國安任務？

徐佳青舉行記者會宣布請辭，談起同仁辛苦，數度哽咽。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指控僑委會委員長徐佳青多次以出訪名義讓家人同行、動用公務資源，並以國安機密作為掩護，遭質疑藉公帑與職權安排家族旅遊。

僑委會委員長徐佳青又遭爆料，擔任副委員長期間，讓未成年獨子以「攝影官」名義隨行出訪，享受公帑旅遊。徐佳青訪紐約時，美籍丈夫駕駛中華民國 駐美代表處公務車，全家「自駕遊」華府 與紐約。先前她隱蔽出訪行程，辯稱「難道要脫光光給中國看？」網民回酸：「吃相難看怕被看光光。」

徐佳青安排愛子違法登遊軍管區東沙島，被監院認定違反利益衝突迴避法，裁罰台幣10萬元，她自稱「被害者」。未料，早在愛子未成年時，她就藉出訪安排母子環遊世界，其兒一路打卡，洩露老媽的國安行程。

民眾黨爆料，今年6月徐出訪巴西聖保羅，突然轉機遠赴古里提巴探訪長老教會成員，愛子亦同行去賞水豚。爭議的是，行程結束隔天，臨時被要求隨行的官員即心梗猝逝。外傳是身體不適勉強工作，僑委會未調查，即逕以「烏龍爆料」回應。

五年多來，徐佳青宣慰僑胞被僑界譏為「探親假」。然而，對比府院以國安名義扣在野黨紅帽，甚或利用國安圖利綠友友發軍工財，政府又怎會在意徐佳青一家躲在「國安布」下蹭吃蹭玩有傷官箴？

美國多次查獲，大陸利用「僑務」名義掩護國安情蒐。賴政府的僑務委員長，卻以國安機密為由，掩護家人在海外吃喝玩樂、接受招待。難道，這就是賴總統宣示的「結合全球僑胞提升防衛韌性」？