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新聞評論／外交部對徐佳青的理解：高官而非外交官

聯合新聞網「重磅快評」
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民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥（左）與黨團主任陳智菡（右）舉行記者會，出示徐佳青出...
民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥（左）與黨團主任陳智菡（右）舉行記者會，出示徐佳青出訪後的報告書將多處資訊塗黑。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評外交部次長替徐佳青的家庭因素緩頰，認為其身為高官卻享有特權，與基層外交官面對外派壓力形成強烈對比。

繼爆領公帑出國、特權讓兒子登上東沙島後，僑委會委員長徐佳青再遭指控，讓兒子冒充攝影官隨其出國，其夫更將外館專屬車輛當作私家車。外交部雖然說會徹查此事，外交部次長吳志中卻表示，「要理解徐佳青委員長就是一個母親，14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任」。話裡話外，盡是滿滿的同理心。

吳志中說得真情流露，意思就是徐佳青身為母親，有兼顧事業和家庭的兩難，所以「情有可原」。不過聽在眾多父母耳中，可能很不是滋味。兼顧家庭和事業的，何止徐佳青一人？多數人只能自己想辦法解決，哪來的特權可用？講得更直接點，年輕人不敢婚、婚後不敢生乃至少子化危機，根源不都在此？

而且對徐佳青來說，是不折不扣的民進黨特權階級。在沒有任何僑務背景下，坐領高薪，擔任僑委會委員長，這等待遇放眼台灣又有幾人？所謂的「就是一個母親」、「必須負起照顧責任」，根本就只是「捨不得放下特權待遇」罷了，哪有什麼兩難？如果真的這麼重視照顧小孩的責任，或者想和丈夫團聚，辭去現職即可，根本不用這麼掙扎。

吳志中的身分是「外交部次長」，這番「理解」，可能更適用在外交部的職業外交官身上。依照外交部規定，外交部官員每隔幾年就必須外派。這也就意味，被外派的外交官如果已經娶妻生子，就只剩下「和配偶小孩分隔兩地」或「要配偶放棄事業、小孩放棄學業」，和自己一起去國外赴任兩種選擇。未婚的外交官面臨這種選擇，取捨相同困難。誰又來「理解」一下這些外交官？

但可以確定的是，多數外交官尤其是基層外交官，即使面臨這樣的選擇，也沒有像徐佳青這麼好運，可以用公帑和家人常常團聚甚至周遊列國；引發爭議後，還有當政者幫忙護航、職位鐵打不動；更不可能在犯事後，還有有長官「理解」他或她「有照顧小孩責任」。而且不但沒有這些待遇，可能還得幫忙一起幫高官為這些違法行徑護航掩護。

只能說，有民進黨黨證真好。

精華 FAQ

  • 文章指控徐佳青涉及帶兒子出國、使用公帑與外館資源，甚至讓家人使用專屬車輛，認為她並非一般公務員，而是享有明顯特權的高官。

  • 因為吳志中以「她是一個母親」來替徐佳青緩頰，文章認為這種說法是在合理化特權行為，忽略了其他父母與公務員同樣面臨家庭與工作衝突。

  • 文章認為外派外交官常要在家庭與工作間做痛苦取捨，卻沒有公帑團聚或長官護航的待遇；相較之下，徐佳青被批評享有更大的資源與保護。

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