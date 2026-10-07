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冷眼集／薛香川吃飯下台 徐佳青能沒事嗎

記者王小萌
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僑委會委員長徐佳青。(本報資料照片)
僑委會委員長徐佳青。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

本文指徐佳青遭控濫用公務資源卻獲高層護航，並拿薛香川、蔣萬安等案例對比，批評民進黨在官員公私分際上雙重標準。

僑委會委員長徐佳青遭控多次帶未成年兒子出訪，丈夫開公務車遊華府，涉嫌利用公務之便全家相聚出遊。外交部政務次長吳志中竟搬出「母親」身分試圖替其開脫；如此公私不分、敗壞官箴之事，賴政府難道還要繼續護航？

馬政府時期，民進黨對官員公私分際的要求，嚴格程度近乎苛求。2009年八八風災期間，時任行政院秘書長薛香川因父親節陪95歲岳父吃飯，薛香川一句「拜託，父親節吃個飯過分嗎？」遭到綠營群起圍攻，最後薛請辭下台。

民眾黨質疑「寄生僑委會」，徐佳青昨聲稱「家人自費探親是人權」、吳志中更要外界理解「徐佳青就是一個母親」。對照過去，薛香川並未涉及濫用公帑仍下台負責，如今徐佳青涉嫌公器私用，民進黨官員的態度卻如此傲慢，令人難以苟同。

徐佳青爭議連環燒，但外交部面對公務資源濫用爭議，第一時間想到的竟是如何替自己人解套，可見官官相護的不良風氣已在公家機關蔓延。

相較之下，台北市長蔣萬安長子蔣得立日前錄取北市教育局國際交換學生計畫，因具有美國籍遭質疑是否涉及特權及利益迴避，蔣萬安隨即宣布不領取相關補助，仍遭綠營出征圍剿；民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純獲國發基金台幣1999萬9000元投資，卻只「依規定辦理」帶過。加上此次徐佳青爭議，在在凸顯民進黨政府的雙標。

政務官身為公務員之首，理應以更高標準檢視自己；面對爭議，更該謙卑以對。當民進黨政府一再忽視公私分際，甚至採最低標準處理，敗壞的不只是個別官員形象，更是政府的官箴與公信力。選戰在即，民進黨「嚴以待人、寬以律己」的高姿態，社會自有公斷。

精華 FAQ

  • 文章指控她多次帶未成年兒子出訪，丈夫還開公務車遊華府，疑似把公務資源用在家人相聚與出遊上，因而被質疑公器私用、敗壞官箴。

  • 外交部及吳志中並未先聚焦檢討程序與分際，反而以她「是母親」等角度替其緩頰，文章認為這種說法是在幫自己人解套，顯示官官相護。

  • 作者以薛香川因吃飯就下台，對照徐佳青疑涉濫用公帑卻獲護航，還提蔣萬安與蘇巧慧家人爭議，藉此指控民進黨對不同陣營採取雙重標準。

民進黨 父親節

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