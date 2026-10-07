「官官相護」？ 外交部政次吳志中：徐是母親 要照顧兒子

僑委會委員長徐佳青。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳青涉利用公務資源與親屬安排引發爭議，吳志中以母親照顧兒子為由回應後遭批評，外交部隨即改口強調須依規定檢視。

民眾黨立院黨團批評僑委會委員長徐佳青一家「寄生僑委會」。行政院長卓榮泰 昨表示，公務員一定要提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求；目前已委由外交部、僑委會了解，希望相關部會盡快回報調查結果。

徐佳青爭議不斷，日前因涉嫌用特權讓兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰台幣10萬元(約3139美元)；今年8月間，民眾黨告發徐涉貪汙圖利等罪嫌，北檢收案後由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐佳青列貪汙圖利罪被告。至於徐佳青安排兒子當攝影官出訪、丈夫開著公務車遊玩華府等，北檢已主動分他字案，由同一位檢察官一併偵辦。

外交部次長吳志中昨早受訪表示，外交部沒有接到任何檢舉，而是根據報導請駐德代表處釐清真相，「我們要理解，徐佳青就是一個母親，14歲的兒子單獨在台灣，必須負起照顧責任」。吳志中在立院答詢時說，因為沒有人向外交部提出檢舉，民眾黨團開完記者會後，外交部有開會請外館釐清真相，調查程序等外館回報。民眾黨立院黨團總召陳清龍批，徐敗壞官箴，吳志中卻出來洗地，官官相護到這種程度。

吳志中的說法引發爭議，外交部昨天下午發新聞稿改口表示，尊重個人及家庭照顧需求，但公務資源的使用仍應依相關規範辦理，兩者應予區分；無論涉及任何職務或身分，駐外館處公務資源的使用均應遵守相關規定，並接受適當檢視。外交部不會預設立場，也不會僅憑單一方面說法作成判斷，未來待相關事實釐清後，若確認有違反規定的情形，外交部將依相關法規辦理。

民進團幹事長莊瑞雄說，現在應該要呈現出事實，把相關紀錄資料拿出來看；公器有無私用、權力有沒有遭到濫用，都不是指控者說了算。