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「官官相護」？ 外交部政次吳志中：徐是母親 要照顧兒子

台灣新聞組╱台北7日電
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僑委會委員長徐佳青。(本報資料照片)
僑委會委員長徐佳青。(本報資料照片)

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文章摘要整理：

徐佳青涉利用公務資源與親屬安排引發爭議，吳志中以母親照顧兒子為由回應後遭批評，外交部隨即改口強調須依規定檢視。

民眾黨立院黨團批評僑委會委員長徐佳青一家「寄生僑委會」。行政院長卓榮泰昨表示，公務員一定要提高自律，各方面都要特別注意觀感、國人跟法律的要求；目前已委由外交部、僑委會了解，希望相關部會盡快回報調查結果。

徐佳青爭議不斷，日前因涉嫌用特權讓兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰台幣10萬元(約3139美元)；今年8月間，民眾黨告發徐涉貪汙圖利等罪嫌，北檢收案後由檢肅黑金專組檢察官偵辦中，徐佳青列貪汙圖利罪被告。至於徐佳青安排兒子當攝影官出訪、丈夫開著公務車遊玩華府等，北檢已主動分他字案，由同一位檢察官一併偵辦。

外交部次長吳志中昨早受訪表示，外交部沒有接到任何檢舉，而是根據報導請駐德代表處釐清真相，「我們要理解，徐佳青就是一個母親，14歲的兒子單獨在台灣，必須負起照顧責任」。吳志中在立院答詢時說，因為沒有人向外交部提出檢舉，民眾黨團開完記者會後，外交部有開會請外館釐清真相，調查程序等外館回報。民眾黨立院黨團總召陳清龍批，徐敗壞官箴，吳志中卻出來洗地，官官相護到這種程度。

吳志中的說法引發爭議，外交部昨天下午發新聞稿改口表示，尊重個人及家庭照顧需求，但公務資源的使用仍應依相關規範辦理，兩者應予區分；無論涉及任何職務或身分，駐外館處公務資源的使用均應遵守相關規定，並接受適當檢視。外交部不會預設立場，也不會僅憑單一方面說法作成判斷，未來待相關事實釐清後，若確認有違反規定的情形，外交部將依相關法規辦理。

民進團幹事長莊瑞雄說，現在應該要呈現出事實，把相關紀錄資料拿出來看；公器有無私用、權力有沒有遭到濫用，都不是指控者說了算。

精華 FAQ

  • 主要爭議在於徐佳青是否濫用公務資源與職權照顧家人，包括兒子參加活動、擔任攝影官，以及丈夫使用公務車等，外界質疑有官箴與圖利問題。

  • 吳志中受訪時表示，徐佳青是母親，且14歲兒子單獨在台灣，因此需要負起照顧責任；他並稱外交部是看到報導後才請外館釐清，並無接獲正式檢舉。

  • 因吳志中的說法引發爭議，外交部下午改口指出，雖可尊重個人及家庭照顧需求，但公務資源使用仍須依規範辦理，未釐清前不預設立場，若違規將依法處理。

卓榮泰

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