新聞評論／沈伯洋「社區供毒」說 劉世芳苟同嗎

近期毒品爭議持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭藍營質疑支持大麻除罪化，沈6日強調，「不主張毒品除罪化」就是他的立場。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評沈伯洋對毒品防治的主張前後不一，將「毒品即藥品」與社區供毒視為過度天真，並質疑劉世芳是否會認同這種反毒思維。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 多年前一篇談毒品防治的文章，主張「把毒品和藥品畫上等號」，並「建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，最近成為各界討論焦點。民間對其主張頗多質疑，民進黨則辯稱沈伯洋的主張和目前毒品防治策略並無二致，並大舉出征反對其論述的台北市長蔣萬安 。事實上，從沈伯洋近日的游移改口看，他顯然知道自己把問題看得太簡單了。

綠營稱，沈伯洋之主張，就是政府施行多年的「美沙冬療法」及「交換乾淨針頭」政策；沈伯洋也辯稱，其文中提到的毒品就是「美沙冬」。然而，台灣20多年前即推動美沙冬療法，沈伯洋的文章卻是2014年才發表，且文中從未提到美沙冬；可見，他在閃避問題。尤其，美沙冬療法是使用「口服液」，而非針頭注射；使用乾淨針頭是當年為避免愛滋病交互感染而發，而非為戒毒。但沈伯洋連這些基本事實都沒搞清楚。

不僅如此，他當年痛批，馬政府把「毒品非法化」是最差勁的政策，他自己則主張「毒品除罪化」，要積極協助毒癮患者。如今，他卻改口稱，台灣目前的社會體質並不適合走「毒品除罪化」路線。這恐怕也是看到了台灣如今毒品的多樣化及氾濫，覺得自己當年太天真了。包括他主張仿效某些國家，由「社區中心提供吸毒者毒品和乾淨針頭」，也被網友批評他無視毒品流入校園及住宅，無視居民的恐懼。沈伯洋好作驚人之語，一見苗頭不對立刻轉彎；要當市長的人能這麼投機嗎？

所謂「社區中心提供毒品」的先例，最早是在1980年代的瑞士。當時全球毒品氾濫，嚴刑峻罰無法有效遏止，反而使犯罪率滋長；因此有些歐美國家提出新主張，把某些吸毒者視為「病人」而非「犯罪者」，協助他們戒毒。但台灣的情況不同，當時政府採取的是「美沙冬療法」作為替代，並透過醫療及社工介入協助，不認同毒品應隨便「除罪化」。差別就在，台灣的毒品尚未氾濫到不可控制的地步，如果輕率採取「合法化」或「除罪化」政策，恐怕後果將一發不可收拾。

事實證明，政府過去這套制度達到一定效果：在此之前有72%愛滋患者是透過針頭感染，到2020年只剩下1.6%；海洛因類毒品的初犯率，也大幅下降。現行毒品氾濫的態樣，與十幾年前已大不相同：注射型如海洛因類毒品逐漸式微，取而代之的是吸食型的安非他命、K他命和俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等新興毒品。面對這些滲透性更強、危害不下於海洛因的新興毒品，全球都展開了新一波反毒戰爭。此時，所謂「提供毒品和針頭給吸食者」或主張「毒品就是藥品」，無疑是大開倒車。

沈伯洋在提出教育政見時談及「反毒四招」，雖未重複過去的論調，但他也說其想法「和十幾年前沒有太大差別」。若果真如此，就意味「毒品就是藥品」、「成立社區中心發放毒品和針頭」等想法雖不在他參選政見中，卻仍是他處理毒品的核心概念。萬一他當選市長，市府的反毒政策必然大大不同，屆時校園如何教導學生、青少年抗拒毒品？社會上又如何防止海洛因類毒品捲土重來？

再看，蔡政府時期推動「新世代反毒策略綱領」，如今已進入第三期，四大行動主軸前兩項分別是「阻絕供需」和「減少毒害」，這和沈伯洋「毒品即藥品」的思維可謂背道而馳。即便如此，仍遏抑不了新毒品的氾濫。主導反毒政策的內政部長劉世芳，會苟同沈伯洋「社區供毒」的狂想嗎？