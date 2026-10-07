蔣萬安要求沈伯洋回答反毒「yes or no」沈：不主張毒品除罪化

台北市選戰毒品議題延燒，台北市長蔣萬安要求民進黨參選人沈伯洋正面回答「支持或反對毒品除罪化」。圖為台北市長蔣萬安(中)6日出席文山區景豐社宅二區開工典禮。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰聚焦反毒議題，蔣萬安要求沈伯洋明確回答是否支持毒品除罪化；沈則強調不主張除罪化、反對大麻合法化，藍營與沈陣營也持續就舊文與政策解讀交鋒。

台北市長選戰毒品議題持續延燒，國民黨台北市長蔣萬安 連日要求民進黨參選人沈伯洋 正面回答「支持或反對毒品除罪化」。沈伯洋昨明確表示「我不主張毒品除罪化」，並強調台灣不適合大麻 除罪化；藍營則認為沈仍未正面回應過去文章爭議，國民黨將於9日舉行「向毒說不」反毒集會。

蔣萬安昨表示，自己立場非常清楚，就是「毒品零容忍」，堅決反對「毒品除罪化」。他要求沈伯洋好好、清楚、大方告訴大家「yes or no」，不要再拿美沙冬議題轉移焦點。

蔣萬安並質疑，沈伯洋過去文章涉及「在社區中心提供毒品給吸毒者」的論述，現在卻以美沙冬等議題回應，是否代表發現當年主張不被多數台灣民眾接受，因此選舉期間重新調整立場。他也反問，疾管署長羅一鈞日前要求沈釐清「社區中心發放毒品」究竟指什麼，「難道羅一鈞署長在造謠嗎？」

沈伯洋昨則明確表示，「我不主張毒品除罪化」，並指出反毒是社會共識。他說，自己五年前與學生研究的論文，結論同樣是台灣不適合推動大麻除罪化，也反對毒品進入校園。

針對藍營持續追打，沈伯洋認為，對手不想討論他最近提出的毒品政策，反而拿十多年前的文章做文章。他說，當年文章討論的是戒治政策，卻被刻意解讀為支持毒品合法化，「誰會相信一個候選人提出政見說要到處發毒品？」既然蔣萬安不願為相關指控道歉，不如第一場辯論就直接討論毒品防治。

對於蔣萬安連問「要在哪裡設社區中心？要提供什麼毒品？」沈伯洋回應，不論美沙冬或針頭發放，都是透過聯醫系統，在衛生所與藥局執行，「這些不就是在社區嗎？」他也強調，「作者還沒死」，呼籲外界直接回到原文理解內容。

沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷表示，沈伯洋指導的相關論文結論就是台灣不適合推動大麻合法化，沈也反對毒品進入校園，立場相當清楚。他批評國民黨刻意把學術研究扭曲成「支持大麻合法化」，強調「研究政策」與「主張推動政策」是兩回事，蔣萬安與其打負面選戰，不如提出近4年的反毒成績，讓市民比較。

此外，悠遊卡公司總經理陳國君昨宣布請辭。蔣萬安競選辦公室回應，陳國君接任蔣競辦顧問。外界評估，有了陳國君操盤選戰，蔣萬安陣營的攻擊力道會更強。

台北市選戰毒品議題延燒，台北市長蔣萬安要求民進黨參選人沈伯洋正面回答「支持或反對毒品除罪化」。圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋(右二)6日前往文山區木柵市場掃街拜票，有支持者拿著剛拿到的「順報」排隊合照。(記者胡經周／攝影)